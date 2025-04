Fenomeni naturali straordinari: i cardellini cambiano habitat

Non è affatto vero che tutti gli uccelli migrano, perché alcune specie restano fermi nel loro habitat. Ad ogni modo, ultimamente il Cardellino minore sembra abbia deciso di spostarsi in posti dove le condizioni permettono loro di poter prosperare. Sono conosciuti per essere dei piccoli uccelli canterini, i Cardellini hanno vissuto per tanto tempo al Sud-Ovest ma adesso sembra che siano sempre più presenti al Nord.

Ma per quale motivo questi uccelli stanno migrando in posti per loro insoliti? A darci una spiegazione, una ricerca che è stata pubblicata sulla rivista Ornithology.

I cardellini cambiano habitat, svelati i fattori

Lo studio in questione è frutto di una collaborazione tra la Washington State University ed il Cornell Lab of Ornithology. I ricercatori si sono basati per lo più sulle osservazioni inviate dagli osservatori di uccelli attraverso due iniziative della Cornell University, ovvero il Progetto FeederWatch ed eBird. Ebbene, i risultati sono stati piuttosto sorprendenti, ovvero si è notato che le popolazioni di Cardellino minore sono aumentate in modo drastico tra il 2012 ed il 2022. Questi spostamenti non sono affatto causali ma dietro ci sarebbe una spiegazione.

“Non si muovono verso nord in modo casuale, ma seguono corridoi specifici, in particolare lungo i fiumi e attraverso le aree urbane, dove le temperature sono più calde e dove sia le piante autoctone che quelle non autoctone forniscono cibo“. Questo quanto dichiarato da Mason Maron, il principale autore dello studio. I fattori che hanno portato questi uccelli a migrare al Nord sono diversi, a cominciare dalla temperatura massima annuale e le precipitazioni.

Anche la vicinanza ai fiumi è stata fondamentale così come lo sviluppo urbano. “Capire come uccelli come il cardellino minore reagiscono al cambiamento climatico e all’urbanizzazione ci aiuta a prevedere in che modo altre specie potrebbero esserne colpite.” Queste le parole di Boersma, un altro ricercatore che ha preso parte allo studio.