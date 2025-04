Gli Oscar accolgono l’AI: nuove regole senza penalizzazioni per i film

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato importanti modifiche al regolamento degli Oscar 2026, introducendo nuove linee guida sull’uso dell’intelligenza artificiale nei film e rafforzando i criteri di trasparenza nel processo di voto.

L’IA entra ufficialmente nelle regole degli Oscar

Per la prima volta, l’Academy ha incluso l‘intelligenza artificiale tra i criteri di valutazione per l’ammissibilità ai premi. Secondo le nuove linee guida, l’utilizzo di strumenti di IA nella realizzazione di un film non favorisce né penalizza automaticamente la candidatura. Tuttavia, l’attenzione sarà rivolta al grado di coinvolgimento umano nella creazione artistica.

Negli ultimi tempi l’utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale nel cinema è aumentato sensibilmente. Alcuni esempi recenti sono “The Brutalist“, dove l’IA è stata impiegata per migliorare l’accento ungherese di Adrien Brody, e “Emilia Perez”, che ha utilizzato strumenti di clonazione vocale per perfezionare alcuni elementi sonori. Questi casi hanno acceso un dibattito globale sull’etica dell’impiego dell’IA in ambito creativo, proprio mentre Hollywood si confronta ancora con le conseguenze degli scioperi di sceneggiatori e attori che nel 2023 hanno portato al centro del dibattito il tema delle nuove tecnologie.

Obbligo di visione per i votanti

Oltre alla questione IA, l’Academy ha deciso di introdurre un cambiamento importante nelle regole di voto. I membri che desiderano partecipare alla fase finale di assegnazione dei premi dovranno autocertificare di aver visto tutti i film candidati nella categoria per cui esprimono preferenze. Anche se la procedura si basa sull’onore personale senza controlli esterni, la misura punta a garantire che le decisioni siano prese sulla base di una valutazione completa e consapevole delle opere in concorso.

Negli anni passati, infatti, non sono mancate critiche da parte di registi e addetti ai lavori che denunciavano votazioni talvolta superficiali o influenzate da campagne promozionali più che dalla reale ed effettiva qualità dei film.