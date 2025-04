Lepri europee nelle città: la sorprendente convivenza urbana in Danimarca

Stando ad un recente studio condotto dai ricercatori dell’Università di Aalborg, in Danimarca, le lepri europee non soltanto stanno sopravvivendo ai cambiamenti ma stanno anche prosperando negli ambienti urbani. I ricercatori hanno utilizzato sia la scienza che la tecnologia di imaging termico e documentato la densità di lepri nelle due più grandi città danesi ed i dati raccolti hanno posto diversi interrogativi.

I dati sono stati piuttosto sorprendenti visto che ci si è resi conto che effettivamente vi era una grande quantità di lepri nelle città. A parlare è stata la ricercatrice senior Sussie Pagh del Dipartimento di Chimica e Bioscienze dell’Università di Aalborg, nonché l’autrice principale dello studio che è stato pubblicato su Urban Science.

Aumenta il numero di lepri europee nelle città, i dati di un nuovo studio

“Siamo rimasti sorpresi nel trovare un numero così elevato di lepri proprio nel cuore della città. In diverse aree, la densità di popolazione rivaleggia o addirittura supera quella dei migliori habitat rurali d’Europa”, queste le parole dichiarate dalla ricercatrice. La lepre europea, comunque, in tutta Europa sembra essere diminuita per via dell’agricoltura intensiva ed a causa della frammentazione dell’habitat.

Stando a quanto riferito dalla Pagh, in entrambe le città dove sono state effettuate le osservazioni, le autorità locali stanno lavorando per ridurre l’uso di pesticidi e promuovere così la biodiversità urbana. Questo, sempre stando a quanto riferito dall’autrice dello studio, potrebbe dare una spiegazione circa le alte densità e adesso si è avviato un progetto studentesco per poter indagare quali piante selvatiche crescono nei prati urbani e quali vengono utilizzate dalle lepri.

Proprio nelle zone centrali di Aalborg e Aarhus, sono stati misurati fino a 40 lepri per chilometro quadrato, dati raccolti con il monitoraggio termico. “L’avvistamento termico è stato fondamentale per comprendere la reale densità delle lepri nelle aree segnalate dal pubblico. Ci ha permesso di individuarle in modo silenzioso ed efficace, anche tra edifici e auto”. Questo quanto spiegato dalla coautrice Hanne Lyngholm Larsen.

Nonostante le osservazioni dei cittadini siano comunque importanti, i ricercatori hanno poi scoperto che spesso si va a sovrastimare la dimensione reale della popolazione. “Se le città possono offrire condizioni migliori rispetto alle campagne – più cibo e nessuna caccia – potrebbero fungere da habitat di origine per le popolazioni regionali. Questo rappresenta un cambiamento nel modo in cui concepiamo le città, da giungle di cemento a importanti aree di conservazione“. Questo quanto affermato da Cino Pertoldi, professore di genetica della conservazione presso l’Università di Aalborg e lo Zoo di Aalborg.