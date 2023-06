Idrogeno verde: il più grande elettrolizzatore d’Europa è in Danimarca

Dopo l'attivazione dell'impianto da 20 MW alla fine del 2022, Everfuel si sta ora preparando per la produzione commerciale.

Everfuel, con il sostegno finanziario di 33,1 milioni di euro dal governo danese, ha completato con successo il progetto HySynergy, portando alla realizzazione del più grande elettrolizzatore d’Europa. Situato a Fredericia, vicino a una importante raffineria, l’impianto ha una potenza di 20 MW e segna un importante traguardo nella produzione di idrogeno verde. Ma il progetto non si ferma qui: HySynergy prevede ulteriori fasi di sviluppo per raggiungere una capacità produttiva di 1 GW entro la fine del decennio.

Dopo l’attivazione dell’impianto da 20 MW alla fine del 2022, Everfuel si sta ora preparando per la produzione commerciale. Il completamento meccanico ed elettrico dell’impianto è in corso e si prevede di concluderlo entro la fine del secondo trimestre. Allo stesso tempo, l’azienda sta ottenendo le approvazioni necessarie da parte delle autorità pubbliche e di terze parti per commercializzare il proprio idrogeno verde. Si prevede che questo obiettivo sarà raggiunto nella seconda metà del 2023.

Stiamo mantenendo la nostra promessa di introdurre sul mercato presto l’idrogeno verde commerciale e sono grato al team del progetto e ai partner che hanno lavorato instancabilmente per rispettare le scadenze in un mercato complesso della catena di approvvigionamento.

Jacob Krogsgaard, fondatore e CEO di Everfuel

Una volta pienamente operativo, l’elettrolizzatore più grande d’Europa e il primo impianto Power-to-X su larga scala in Danimarca contribuiranno alla decarbonizzazione dei processi industriali, incluso il vicino Crossbridge Refinery. Nel primo trimestre del 2023, Everfuel ha inoltre rafforzato la sua posizione nel mercato europeo attraverso una joint venture con Hy24, il gestore del più grande fondo mondiale per l’infrastruttura dell’idrogeno. L’obiettivo della partnership è co-investire 200 milioni di euro nella capacità di elettrolisi nella regione nordica, consolidando ulteriormente la presenza di Everfuel nel settore dell’idrogeno verde.