Duolingo vuole insegnarti a giocare a scacchi

Duolingo, la celebre app per l’apprendimento delle lingue, sta per ampliare ancora una volta i suoi orizzonti, proponendo agli utenti una sfida del tutto nuova: imparare a giocare a scacchi. Con il nuovo corso, che arriverà inizialmente in beta su iOS, la piattaforma punta a rendere accessibile uno dei giochi più antichi e complessi del mondo attraverso il suo approccio ludico e interattivo.

Il corso di scacchi di Duolingo

Il metodo scelto da Duolingo prevede l’uso di brevi esercizi, come spostare un cavallo sulla casella corretta per esercitarsi nel suo tipico movimento a L o imparare a dare scacco matto a un re confinato nell’angolo. Non mancheranno poi veri e propri “mini-match” o partite complete contro Oscar, il simpatico personaggio-guida dell’app, che fungerà da coach durante l’apprendimento. L’idea alla base, come ha spiegato Edwin Bodge, responsabile di prodotto, è quella di “rendere gli scacchi il più accessibili possibile”, offrendo lezioni adatte a qualsiasi livello di esperienza, così che ogni utente possa partire dal proprio grado di familiarità col gioco.

Questa nuova iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di Duolingo di espandere i propri contenuti oltre l’insegnamento linguistico, dopo aver già introdotto corsi di matematica e musica. Quando è stato chiesto se altri giochi potrebbero entrare a far parte dell’offerta futura, Sammi Siegel, ingegnere del team, ha risposto che, per ora, l’attenzione è concentrata sull’esito di questo lancio, lasciando comunque aperte possibilità future.

Secondo quanto dichiarato da Monica Earle, direttrice PR di Duolingo, il corso di scacchi sarà disponibile su iOS in inglese durante la fase di test, con un’espansione progressiva prevista entro quattro-sei settimane. In seguito, l’accesso verrà esteso anche agli utenti Android e verranno aggiunte nuove lingue.

Con questa novità, Duolingo sembra intenzionata a consolidare la propria posizione come piattaforma di apprendimento globale, non più limitata solo all’insegnamento delle lingue, ma capace di abbracciare una vasta gamma di conoscenze e competenze, puntando sempre su semplicità e coinvolgimento.