Duolingo, la famosa app per l’apprendimento delle lingue, taglia il personale e integra l’AI

Il mese scorso Duolingo, la popolare applicazione per l’apprendimento delle lingue, ha tagliato il 10% dei suoi traduttori a contratto in seguito alla spinta ad integrare l’intelligenza artificiale generativa nei suoi servizi. Questa settimana, un portavoce di Duolingo ha confermato a Bloomberg il taglio della forza lavoro del dicembre 2023, affermando che DuoLingo “non ha più bisogno di tante persone per svolgere il tipo di lavoro che alcuni di questi appaltatori stavano facendo“. Altrove, in una dichiarazione fornita al Pittsburgh Post-Gazette, un portavoce di Duolingo ha affermato che l’azienda utilizza “l’IA per diverse funzioni e compiti”.

Mercato del lavoro sempre più carico di IA

Si tratta di un’altra svolta allarmante in un mercato del lavoro sempre più carico di IA, in cui i leader delle aziende continuano a implementare la tecnologia automatizzata ovunque sia possibile – spesso, come in questo caso, a scapito dei posti di lavoro umani. Secondo Bloomberg, i licenziamenti sono stati fatti solo poche settimane dopo che Duolingo si era vantata, in una lettera agli azionisti di novembre, di sfruttare l’IA per produrre “nuovi contenuti in modo molto più veloce”. Secondo quanto riferito, Duolingo utilizza l’IA anche per generare alcune delle voci che si sentono nei vari script linguistici dell’applicazione e per inviare agli utenti feedback (anch’essi generati dall’IA).

Chi è scampato al licenziamento fa solo “controllo qualità”

Per rendere la situazione ancora più deprimente: in un thread su Reddit di fine dicembre un utente del sito, che sostiene di essere uno dei traduttori di Duolingo licenziati, ha affermato che i collaboratori rimasti del loro ex team hanno ora il compito di controllare semplicemente che il testo generato dall’IA non contenga errori. “Ho lavorato lì per cinque anni“, ha scritto il Redditor nel post, aggiungendo che “coloro che sono rimasti si limiteranno a rivedere il contenuto dell’IA per assicurarsi che sia accettabile“. In altre parole, se questa affermazione fosse vera, significherebbe che i traduttori stanno vedendo il loro lavoro, basato su competenze specifiche, ridotto a quello che potrebbe essere effettivamente considerato un controllo di qualità dell’IA.

L’importanza del contributo umano in campo linguistico a discapito della velocità

La traduzione è un compito complesso che richiede la comprensione delle sfumature contestuali di una determinata lingua. Affidarsi all’intelligenza artificiale per le traduzioni – e nel frattempo spingere i restanti appaltatori a controllare i fatti su un numero presumibilmente elevato di contenuti prodotti in modo “molto più veloce” – potrebbe andare a scapito di tali sfumature, appiattendo potenzialmente il processo di apprendimento e rendendo il linguaggio robotizzato. Il progresso dell’intelligenza artificiale genera efficienza ma, nel caso di Duolingo, si traduce in licenziamenti e una possibile perdita di sfumature linguistiche. Il bilancio tra automazione e competenze umane è un delicato equilibrio da trovare in un mondo sempre più orientato verso l’IA.