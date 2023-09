Duolingo ora punta anche sulla musica: presto oltre 200 lezioni per imparare a suonare

Duolingo consentirà presto di seguire dei corsi online dedicati alla musica. "Sarà facile, divertente e coinvolgente come i nostri contenuti dedicati alle lingue.

Duolingo, l’applicazione famosa per l’apprendimento delle lingue, sta espandendo il suo repertorio di lezioni disponibili gratuitamente online. L’app consentirà presto di seguire dei corsi online dedicati alla musica.

L’azienda ha recentemente annunciato l’arrivo di un nuovo corso di apprendimento musicale, che andrà ad integrare la crescente offerta didattica dell’app.

Duolingo nasce come applicazione per imparare le lingue. Nel corso degli anni, la piattaforma ha esteso in maniera considerevole il numero di lingue supportate, mentre di recente l’app ha introdotto anche i primi contenuti didattici dedicati alla matematica.

Ora, con l’introduzione del corso di musica, gli utenti avranno l’opportunità di imparare a leggere note e a suonare brani da una libreria di oltre 200 canzoni, il tutto attraverso una serie di “centinaia di lezioni brevi”. Questa esperienza di apprendimento dovrebbe offrire un nuovo modo coinvolgente per imparare a suonare e comprendere la musica.

“Sappiamo che matematica e musica, come le lingue, trascendono le culture e uniscono le persone,” ha dichiarato Severin Hacker, co-fondatore e CTO di Duolingo. “Presto sarai in grado di imparare la matematica e la musica, usando la stessa app Duolingo che già utilizzi per le lingue e attraverso la stessa esperienza didattica divertente, coinvolgente ed efficace che ci ha contraddistinto fino ad oggi”.