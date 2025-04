Una nuova tendenza ridefinisce le preferenze dei proprietari di cani

Una nuova ricerca pubblicata su Companion Animal Genetics and Health ha fornito dei dati molto interessanti sulle preferenze dei proprietari di cani. La popolazione di cani di razza nel Regno Unito si sarebbe ridotta dello 0,9% all’anno tra il 1990 ed il 2021.

Lo studio in questione ha messo in evidenza un aumento delle popolazioni di incroci e cani di razza importati dal 1990, ad ogni modo però rileva che soltanto il 13,7% dei cani di razza domestici registrati è stato utilizzato per la riproduzione nel periodo di tempo che va dal 2005 al 2015.

Preferenze dei proprietari di cani: come sono cambiate nel corso del tempo

In tutto il mondo esistono all’incirca 400 razze canine, tutte con delle proprie caratteristiche e comportamenti. La popolazione complessiva dei cani da compagnia nel Regno Unito è aumentata da 7,6 milioni nel 2012 a 12 milioni nel 2021. Ad ogni modo, la limitata diversità genetica nelle popolazione di cani di razza pura ha aumentato però il rischio di malattie ereditarie.

A condurre lo studio, Joanna Ilska e colleghi che hanno analizzato i dati demografici di 222 razze canine che si trovano nel database del Kennel Club, inclusi la razza, il paese di origine e la discendenza. sembra che le dieci razze canine di razza più diffuse rappresentavano ben il 44% dell’intera popolazione di razza, con Cocker Spaniel, Labrador Retriever e Bulldog Francesi.

I ricercatori hanno poi scoperto come le popolazioni di razza siano comunque diminuite dal 2010 in modo piuttosto notevole. Anche i Yorkshire Terrier hanno registrato comunque un calo piuttosto notevole mentre i Bulldog Francesi hanno registrato un aumento. Secondo i ricercatori il calo della popolazione di cani di razza potrebbe in qualche modo essere legato ad atteggiamenti negati nei confronti dell’allevamento canino oltre che alla sterilizzazione a cui vengono sottoposti molti cani di razza. Secondo quanto riferito dai ricercatori, le strategie di gestione per i cani di razza dovrebbero tener conto del calo delle dimensioni della popolazione e adattarsi così alle circostanze delle singole razze.