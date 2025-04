Cristallo rivoluzionario: una svolta per rendere i dispositivi elettronici più sicuri

Rendere i dispositivi elettronici più sicuri grazie ad un cristallo rivoluzionario. Uno studio pubblicato su Nature Materials condotto da un team di ingegneri dell’Università della Virginia e da alcuni collaboratori hanno svelato un modo per trasferire il calore, ad una velocità che non si era mai registrata prima di adesso.

In questo caso, hanno utilizzato un tipo di cristallo chiamato nitruro di boro esagonale, e hanno trovato il modo per trasferire il calore come un fascio di luce, aggirando quindi i soliti colli di bottiglia che sono quelli che causano il surriscaldamento dei dispositivi elettronici.

Raffreddamento dei dispositivi elettronici: l’innovativo metodo dei ricercatori dell’Università della Virginia

Patrick Hopkins, professore di ingegneria meccanica e aerospaziale e professore di ingegneria Whitney Stone presso l’Università della Virginia. “Invece di lasciarlo scorrere lentamente, lo stiamo indirizzando”. Ogni dispositivo genera calore durante il suo funzionamento e se non riesce a raffreddarsi velocemente rallenta perdendo l’efficienza o in alcuni casi si rompe.

I sistemi di raffreddamento si basano su dissipatori di calore metallici, ventole e raffreddamento a liquido, ma questi metodi occupano spazio e consumano più energia. Una ricerca che offre una alternativa davvero rivoluzionaria perché piuttosto che basarsi su vibrazioni termiche lente che prendono il nome di fonone, vengono utilizzati i fononi polaritoni iperbolici, che altro non sono che onde speciali che permettono di trasportare calore a velocità importanti.

Il metodo utilizzato dal team nello specifico non fa altro che trasformare il calore in onde canalizzate che viaggiano su lunghe distanze in modo abbastanza efficiente. I ricercatori hanno ottenuto questo risultato riscaldando una piastra d’oro molto piccola, appoggiata su hBN.

Il calore piuttosto che diffondersi lentamente ha stimolato le proprietà dell’hBN ed ha trasformato l’energia in onde polaritoniche ad alta velocità ed hanno trasportato il calore attraverso e lontano dall’interfaccia tra oro e hBN. A parlare è stato Will Hutchins, primo autore dello studio e dottorando in ingegneria meccanica e aerospaziale presso l’Università della Virginia il quale lo ha definito un metodo incredibilmente veloce.