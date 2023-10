Apple risolve il problema del surriscaldamento degli iPhone 15 con l’Aggiornamento iOS 17

Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per affrontare le preoccupazioni riguardo al surriscaldamento e alla durata della batteria degli iPhone 15. L’azienda attribuisce il problema all’attività in background e agli aggiornamenti di alcune app di terze parti. L’aggiornamento iOS 17 offre correzioni di bug e migliora la sicurezza del sistema.

Colpa di META

Secondo quanto riporta Reuters, dopo le lamentele per il surriscaldamento dei nuovi telefoni, Apple ha dichiarato che il dispositivo può risultare più caldo nei primi giorni “dopo l’impostazione o il ripristino del dispositivo a causa dell’aumento dell’attività in background“. “I recenti aggiornamenti di alcune app di terze parti, tra cui Instagram e Uber di Meta, stavano sovraccaricando il sistema”, ha dichiarato l’azienda, aggiungendo che i modelli Pro non soffrono di surriscaldamento a causa del design, ma che le nuove scocche in titanio consentono una migliore dissipazione del calore.