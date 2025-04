Parchi solari in espansione: una sfida per gli ulivi secolari in Spagna

Cresce la preoccupazione degli agricoltori e dei proprietari terrieri che vedono ogni giorno una minaccia arrivare dall’espansione dei parchi solari. Francisco Campos, nella sua fattoria nel sud della Spagna osservava preoccupato un mare verde di ulivi secolari che rischiano di essere abbattuti per far posto ad un parco solare.

L’agricoltore di Lopera, ha espresso la sua preoccupazione all’AFP, dichiarando che abbattere gli ulivi per installare pannelli solari “è un crimine”. Il 64enne vive a Lopera, una cittadina di 3.600 abitanti con edifici imbiancati nella regione meridionale dell’Andalusia, zona in cui si coltivano la maggior parte degli ulivi in Spagna.

Ulivi secolari a rischio: conflitto tra energia solare e tradizione agricola in Andalusia

Nonostante questo paese sia uno dei principali produttori di olio d’oliva al mondo, negli ultimi decenni diversi terreni agricoli sono stati richiesti dalle aziende elettriche per installare parchi solari. Proprio le aziende di energia rinnovabile come la Greenalia e la FRV Arroyadas hanno richiesto l’autorizzazione per poter costruire diversi parchi solari proprio vicino Lopera.

Le azienda da un po’ di tempo stanno negoziando per poter affittare la maggior parte del terreno che possa servire alla realizzazione dei loro progetti, tuttavia hanno incontrato l’opposizione di centinaia di piccoli proprietari terrieri. Per questo motivo il governo regionale dell’Andalusia ha annunciato nei giorni scorsi che esproprierà alcuni terreni considerati necessari per gli impianti, ed ha definito questo intervento “di interesse pubblico”.

“È nell’interesse pubblico che prendano la mia terra e la diano a un’azienda per trarne profitto? Questo non ci porta alcun vantaggio”, questo quanto dichiarato dall’agricoltore. Il portavoce di una piattaforma che rappresenta gli oppositori degli impianti solari, Rafael Alcala ha dichiarato che gli abitanti locali si aspettavano che le compagnie elettrice cercassero di installare i pannelli solari in zona, ma non che sarebbero andati e che avrebbero portato via le proprietà con “la forza”. “Queste terre provengono dai nostri antenati. Cosa lascerò ora ai miei figli?”, ha dichiarato Maria Josefa Palomo, una donna pensionata di 67 anni che ha portato avanti una protesta contro queste aziende elettriche.