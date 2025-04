Mobilità sostenibile: le piste ciclabili e il futuro del verde urbano

Nel centro di Melbourne, si sono sviluppate le piste ciclabili, ma la copertura arborea è inferiore al 40%. Camminare e andare in bicicletta fa sicuramente bene alle persone ma anche all’intero pianeta. Soprattutto quando le giornate sono soleggiate, le piste ciclabili e le strade cittadini si affollano e secondo gli esperti, il cambiamento climatico potrà solo peggiorare la situazione.

Per questo motivo, si è pensato che urbanisti e decisori politici debbano garantire un’ombra adeguata per poter camminare, per poter andare in bicicletta e poter utilizzare altre forme di trasporto attivo. Una recente ricerca svela come la strategia di trasporto di Melbourne e la strategia separata per aumentare la copertura arborea dal 22% al 40% entro il 2040 al momento purtroppo non hanno sortito alcun effetto sperato.

L’importanza della copertura arborea nelle piste ciclabili di Melbourne

La ricerca, mostra ancora una volta come la maggior parte delle piste ciclabili nel centro di Melbourne ha ad oggi una copertura ciclabile inferiore al 40% e la situazione in futuro andrà solo a peggiorare. I ricercatori hanno così utilizzato la città di Melbourne per poter esplorare la ciclabilità, la salute e la copertura arborea.

Gli esperti hanno così confrontato la copertura arborea con la rete di trasporto attiva, scoprendo che la maggior parte delle piste ciclabili ha ad oggi una copertura arborea inferiore al 40%. Inoltre, sembra che alcuni corridoi ciclabili abbiano una copertura arborea piuttosto elevata, ma sono casi isolati. La situazione purtroppo peggiorerà. Le nuove piste ciclabili proposte presentano ad oggi una copertura inferiore rispetto alle piste ciclabili che esistono sullo stesso corridoio. Un miglioramento potrebbe essere all’orizzonte.

La ricerca in questione mostra come le politiche di pianificazione debbano collaborare in modo più efficace per poter garantire città visibili. Si tratta di un aspetto molto interessante ed importante soprattutto se si parla di costruire piste ciclabili, strade e marciapiedi. È possibile piantare alberi vicino alle piste ciclabili per creare ombra in un futuro, proteggendo così i ciclisti dal caldo. Questo però comporta che dovremmo collocare piste ciclabili lungo le strade ombreggiate già esistenti.