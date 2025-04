Tecniche di rilassamento connesse ad un beneficio temporaneo inaspettato

Le tecniche di rilassamento sono utili per abbassare la pressione alta, quantomeno quella a breve termine, tuttavia gli effetti a lungo termine al momento non risultano molto chiari. È questo quanto sostenuto da un gruppo di ricercatori delle Università di Bristol ed Exter i qual hanno condotto uno studio che è stato pubblicato su BMJ Medicine e finanziato dal National Institute for Health and Care Research.

L’ipertensione è una condizione abbastanza diffusa, che consiste nell’avere la pressione arteriosa oltre i limiti e colpisce un terzo della popolazione di età compresa tra i 30 ed i 79 anni. L‘ipertensione è anche una delle principali cause di morte attribuibili sia nelle donne che negli uomini. Ovviamente esistono i farmaci che possono aiutare a trattare questa condizione, ma adesso si è scoperto che un valido aiuto può arrivare anche dalle tecniche di rilassamento.

Combattere la pressione alta: la ricerca propone le tecniche di rilassamento come rimedio

Le tecniche di rilassamento, come il controllo del respiro, la consapevolezza, lo yoga, il Tai Chyi ed il biofeedback possono aiutare ad abbassare la pressione sanguigna. I ricercatori, guidati dalla professoressa Deborah Caldwell della Bristol Medical School e dalla dottoressa Katie Webster, ha esaminato i database di ricerca pubblicati in inglese fino al mese di febbraio dello scorso anno, i quali hanno esaminato il potenziale impatto delle tecniche di rilassamento sulla pressione alta (140/90 mm Hg e oltre) e sulla pressione alta (120/80 mm Hg e oltre).

I risultati di 182 studi circa, sono stati molto soddisfacenti. Dopo circa 3 mesi i risultati hanno mostrato che la maggior parte delle tecniche di rilassamento sembrava abbassare sia la pressione sistolica che quella diastolica nelle persone con ipertensione. Nello specifico, i trattamenti più comuni pare fossero il controllo del respiro, il biofeedback, lo yoga, la musica ed il rilassamento muscolare progressivo.

“I risultati della nostra revisione sistematica e della meta-analisi di rete indicano che le tecniche di rilassamento o di gestione dello stress potrebbero dare luogo a significative riduzioni della pressione sanguigna fino a tre mesi di follow-up”. Questo quanto dichiarato dai ricercatori.