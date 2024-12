Ci sono persone che purtroppo sia in estate che in inverno sono praticamente sempre raffreddate. Non è sempre raffreddore e molto spesso dietro questa condizioni potrebbero esserci delle cause nascoste. Un team internazionale di ricercatori ha fatto una scoperta davvero sensazionale, ovvero ha trovato un vasto assortimento di funghi nel naso di persone che soffrono di raffreddore da fieno e di asma. Per chi non lo sapesse, entrambe sono delle patologie croniche delle vie aeree e sono molto comuni nei paesi occidentali.

La febbre da fieno a livello globale colpisce oltre 400 milioni di persone, mentre l’asma all’incirca 260 milioni. A studiare le possibili cause è stato il biologo computazionale della George Washingthon University Marcos Perez-Losada insieme ad i suoi colleghi. Ebbene, i ricercatori in questione hanno scoperto come i soggetti con rinite allergica, con o senza asma, avevano delle caratteristiche uniche del microbioma nasale che differivano dagli individui sani.

L’immunologo parla della possibile presenza di funghi nel naso in caso di raffreddore

I volontari che si sono sottoposti a questo test, che presentavano una o entrambe le malattie respiratorie, avevano intere popolazioni di funghi diversificate e abbondanti nelle loro narici. A parlare è stato Luis Delgado, noto immunologo presso l’Università di Porto in Portogallo. “Abbiamo dimostrato che i campioni di rinite allergica mostravano una diversità fungina significativamente più elevata e una struttura della comunità fungina diversa rispetto a quelli dei controlli sani”, queste le parole del ricercatore.

È stato anche appurato che nei nasi delle persone che presentavano entrambi i problemi respiratori, i membri delle popolazioni fungine avevano più interazioni ecologiche rispetto a quelli del gruppo di controllo o che invece presentavano la sola rinite allergica. Questa scoperta è andata a confermare l’ipotesi secondo cui la sola rinite e la rinite con asma comorbido potrebbero essere considerate due malattie ben distinte le une dalle altre.

Tra i funghi più diffusi, i ricercatori hanno trovato la Malassezia, l’Aspergillus, la Candida e il Penicillium. Per determinare se è la malattia a determinare i cambiamenti fungini o se sono i funghi a causare la malattia, bisognerebbe osservare i cambiamenti del microbioma nel tempo.