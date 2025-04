Migliorare la memoria: cosa suggeriscono migliaia di studi

Ogni giorno sono sempre di più le persone che si affidano a diverse app di brain training per poter migliorare la propria memoria. Un aiuto non indifferente, oggi, potrebbe arrivare da una ricerca molto interessante, la quale ci illustra uno dei modi migliori per poter potenziare la memoria, la concentrazione e la salute del cervello. Di cosa si tratta? Il risultato della nuova ricerca sostiene che il metodo migliore per poter potenziare la memoria è l’esercizio fisico.

I ricercatori in questione hanno esaminato i dati di circa 250 mila persone in 2.700 studi. Si è scoperto così che l’esercizio fisico aiuta a potenziare la funzione cerebrale, e non importa dall’attività, che si tratti di camminare, fare yoga, ballare, andare in bicicletta, giocare ai videogiochi, come Pokèmon Go. Sembra che ogni attività sia buona, purché faccia muovere il nostro corpo. L’esercizio fisico ci aiuterebbe a prendere decisioni, ricordare le cose e a rimanere concentrati a prescindere dall’età.

Scoperto un metodo in grado di migliorare la memoria

I ricercatori sostengono che svolgere un’attività fisica regolare migliora tre aree chiave della funzione cerebrale, quella cerebrale, la memoria e la funzione esecutiva. La prima, cognizione, è la capacità complessiva di pensare chiaramente, di imparare e prendere decisioni, la seconda è la memoria a breve termine e la capacità di ricordare esperienze personali.

La terza area è la funzione esecutiva, che comprende la pianificazione, la concentrazione e la risoluzione dei problemi e gestione delle emozioni. I ricercatori hanno così esaminato oltre 130 revisioni di ricerche tutte di alta qualità ed effettuato una serie di test sulla funzione cerebrale. I miglioramenti si sono registrati e sono stati da piccoli a moderati. I benefici riscontrati in tutte le fasce d’età, anche se va detto che sui bambini e adolescenti, i miglioramenti sono stati più significativi.

L’attività fisica andrebbe ad aumentare le dimensioni dell’ippocampo, ovvero la parte del cervello responsabile della memoria e dell’apprendimento. Allenamenti intensi, possono addirittura portare ad aumentare la neuroplasticità che altro non è che la capacità del cervello di adattarsi e di riprogrammarsi.