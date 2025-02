Tutti ci siamo chiesti almeno una volta se esiste il momento migliore per fare un sonnellino pomeridiano, che ci consenta di recuperare le energie. Scopriamo cosa è stato scoperto.

Alcuni studi hanno cercato di indagare quale sia il momento ideale per il riposo quotidiano, ovvero quello pomeridiano. Lo studio effettuato da Talker Research, su incarico di Avocado Green Mattres, ha rivelato che il momento ideale per effettuare un riposino ristoratore si colloca all’1:42 pm. Secondo questa ricerca, gran parte delle persone punterebbe a dormire circa 50 minuti.

Va detto, a tal proposito, che un sonnellino della durata di 20 minuti sarebbe sufficiente per recuperare le energie, evitando il sopravvento della cosiddetta inerzia del sonno. Parliamo di una condizione di momentanea confusione e diminuzione del rendimento e/o dell’umore al risveglio.

I dati di questa indagine rivelano che qualsiasi riposino superiore a 1 ora e 26 minuti (più o meno 35 minuti oltre la durata ideale) potrebbe generare dei rischi, facendoci sentire confusi invece che riposati. Qualora il pisolino dovesse oltrepassare anche questa periodo di tempo, si tratterebbe di sonno completo. La ricerca ha rivelato, inoltre, che il 48% delle persone che effettuano regolarmente dei sonnellini potrebbe condurre una florida vita sociale, sicuramente migliore di quella di coloro che non li fanno, ovvero il 34%.

Riposo quotidiano: gli effetti benefici di un regolare sonnellino

L’inchiesta di Talker Research ha rivelato che il pisolino pomeridiano potrebbe apportare diversi benefici alle persone che lo fanno regolarmente. Il 55% di questi soggetti ha affermato, infatti, di essere maggiormente operativo, subito dopo il risveglio.

Il 50% degli individui abituati a riposare nella fascia pomeridiana ha, inoltre, rivelato di avere una vita affettiva soddisfacente rispetto al 39% delle persone che, invece, non lo fanno. Fare un riposino ristoratore inciderebbe positivamente anche sul successo e sulla carriera, come dichiarato dal 39% di coloro che sfruttano questa consuetudine, contro il 32% degli individui che non lo fanno.

Ciononostante, gli intervistati hanno rivelato di sentirsi totalmente riposati solo per metà settimana. Questo potrebbe voler dire che molti usano il sonnellino pomeridiano per compensare un insufficiente riposo notturno.