Presentato il microchip più avanzato al mondo: la tecnologia fa un salto nel futuro

Il 1° aprile 2025 è una data destinata a rimanere nella storia. Infatti, TSMC ha presentato al mondo il microchip più avanzato di sempre, da 2 nanometri. La produzione di massa partirà nella seconda metà dell’anno e il chip sarà un passo avanti enorme in termini di prestazioni ed efficienza.

Sappiamo che i microchip sono determinanti per la tecnologia moderna e si trovano praticamente su tutti i dispositivi elettronici. Creano circuiti microscopici contenenti miliardi di transistor, ovvero dei piccoli interruttori che garantiscono il flusso di elettricità e permettono quindi ai dispositivi di funzionare.

Le caratteristiche del nuovo microchip

Il nuovo microchip è in grado di offrire numerosi vantaggi, tra cui un aumento del 10%-15% in termini di velocità di calcolo e una riduzione del 20%-30% del consumo energetico. TSMC ha raggiunto un accordo da 100 miliardi di dollari per la costruzione di cinque nuove fabbriche in USA.

I microchip di TSMC vengono utilizzate da numerose aziende di tutto il mondo per un’ampia gamma di dispositivi. L’azienda produce pure i processori Ryzen ed EPYC di AMD che sono impiegati sui supercomputer di tutto il mondo. Inoltre, produce i processori Snapdragon di Qualcomm che sono utilizzati su diversi smartphone come Samsung, Google e Xiaomi.

Con il nuovo chip, smartphone e laptop vedranno un netto miglioramento delle prestazioni e una durata maggiore della batteria. Non solo, anche i veicoli autonomi e la robotica potranno beneficiare dell’elevata maggiore velocità di elaborazione e affidabilità, tenendo queste tecnologie più sicure.

La produzione di chip da 2 nm richiede ovviamente competenze avanzate come la litografia ultravioletta estrema. Si tratta di un processo sofisticato, oltre che costoso, e aumenta i costi di produzione. Un altro aspetto importante riguarda il caldo, in quanto la gestione della dissipazione del calore è una sfida importante dato che, come noto, il surriscaldamento influisce sulle prestazioni e sulla durata del chip.