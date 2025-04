Le tue scelte a tavola potrebbero dire molto sul rischio di diabete: lo rivela uno studio

Uno studio piuttosto recente ha rivelato come i latticini, tra cui formaggio e latte non fermentato, possono esporre al rischio di diabete di tipo 2. Al contrario, le opzioni fermentate fornirebbero un effetto protettivo davvero sorprendente. Il diabete è una condizione metabolica cronica che consiste nella presenza di elevati livelli di glucosio nel sangue e purtroppo da qualche decennio è molto diffuso in tutto il mondo.

Il diabete di tipo 2, tra l’altro, rappresenta circa il 90% di tutti i casi di diabete. L’alimentazione è determinante sia per la prevenzione che per il trattamento di questa condizione metabolica cronica. Alcuni studi si sono concentrati sull’associazione tra l’assunzione di latticini ed il rischio di diabete di tipo 2, tuttavia i risultati sono stati piuttosto contrastanti.

Consumo di latticini e rischio di diabete, svelata connessione

Lo studio innovativo è stato svolto in Svezia, che è uno tra i paesi con il più alto consumo di latticini al mondo. Ebbene, i ricercatori hanno utilizzato dati dietetici di alta qualità da un gruppo di adulti svedesi per studiare l’impatto che l’uso di latticini può avere sull’organismo e nello specifico sul rischio di diabete di tipo 2.

Lo studio è stato effettuato su 26.461 soggetti svedesi che hanno preso parte al Malmo Diet and Cancer Study tra il 1991 ed il 1996 e monitorati fino al 31 dicembre 2020. Sono stati analizzati prodotti quali latte non fermentato, latte fermentato, formaggio, panna e burro.

I risultati? Il 17% dei partecipanti allo studio ha sviluppato il diabete di tipo 2 durante il periodo di monitoraggio di 24 anni. I ricercatori hanno così scoperto che un aumento di 100 grammi nell’assunzione giornaliera di latte non fermentato e di latte fermentato è associato ad un aumento del 4% del rischio e a una riduzione del 3% del rischio di diabete di tipo 2.

Un elevato consumo di latte non fermentato, aumenta in modo significativo il rischio di diabete di tipo 2 tra uomini e donne svedesi. Un elevato rischio anche per coloro che sono soliti consumare tanto formaggio. La soluzione? Secondo gli autori dello studio, bisognerebbe assumere latticini solo al basale.