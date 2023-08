Sonno e salute: chi dorme 8 ore a notte riduce il rischio di diabete di tipo 2

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Sleep Health e mette in luce l'importanza di mantenere un sonno di otto ore a notte per preservare la salute.

Uno studio recente, pubblicato sulla rivista Sleep Health, ha rivelato che la durata regolare del sonno può avere un impatto significativo sulla probabilità di sviluppare il diabete di tipo 2. Questa scoperta mette in luce l’importanza di mantenere un sonno di otto ore a notte per preservare la salute metabolica.

La ricerca è stata condotta presso l’Università di Maastricht e ha coinvolto 5.561 partecipanti con un’età compresa tra i 40 e i 75 anni, tutti arruolati nell’ambito dello studio Maastricht. Per valutare lo stato del metabolismo del glucosio, i ricercatori hanno utilizzato un test di tolleranza al glucosio dopo un periodo di digiuno notturno. Questo test ha permesso loro di misurare la capacità del corpo di gestire il glucosio, un fattore chiave nel diabete di tipo 2.

Per stimare la durata del sonno, i partecipanti hanno indossato un accelerometro sulla coscia per otto giorni consecutivi. Questo dispositivo ha registrato i loro movimenti durante il sonno, consentendo agli scienziati di ottenere dati accurati sulla quantità di sonno che ciascun partecipante riceveva.

I risultati dello studio hanno dimostrato che c’è una correlazione significativa tra la durata del sonno e il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. In particolare, sia chi dormiva meno di otto ore a notte che chi dormiva più di otto ore aveva una probabilità maggiore di sviluppare la malattia. Questa associazione è rimasta valida anche dopo aver considerato altri fattori di rischio noti per il diabete di tipo 2, come il fumo, il consumo di alcolici, la dieta e l’attività fisica.

Jeroen Albers, autore principale dello studio, ha commentato i risultati sottolineando l’importanza di comprendere il ruolo del sonno nel contesto del diabete di tipo 2. Ha evidenziato che questo studio contribuisce a rafforzare la consapevolezza della relazione tra la durata del sonno e il diabete, indipendentemente da altri fattori legati allo stile di vita. Albers ha anche menzionato che ci sono diversi meccanismi fisiologici che potrebbero spiegare questa connessione tra sonno inadeguato e diabete di tipo 2.

Tuttavia, ha sottolineato che ulteriori ricerche saranno necessarie per comprendere appieno questi meccanismi e sfruttarli a scopo preventivo e terapeutico. In sintesi, questo studio sottolinea l’importanza di ottenere una quantità adeguata di sonno ogni notte, approssimativamente otto ore, per ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 e promuovere la salute metabolica generale. Mantenere una routine di sonno regolare potrebbe essere un passo cruciale per preservare la salute a lungo termine e prevenire malattie metaboliche come il diabete di tipo 2.