Un metodo innovativo permette di perdere peso con un approccio vincente

Esistono davvero un’infinità di diete per perdere peso e su questo non c’è alcun dubbio. Diversi i metodi per dimagrire, alcuni di questi più efficaci di altri. Recentemente però un nuovo studio ha suggerito che un approccio semplice potrebbe comunque avere un impatto maggiore in riferimento al conteggio delle calorie.

La strategia innovativa e molto efficace sarebbe la seguente, ovvero la routine del digiuno intermittente 4:3. Il programma di digiuno intermittente in questione consiste nel limitare l’apporto di calorie per tre giorni alla settimana e nel seguire un’alimentazione normale negli altri 4 giorni.

Digiuno intermittente 4:3, uno studio americano rivela un metodo efficace per perdere peso in modo sostenibile

A studiare questo metodo sono stati i ricercatori negli Stati Uniti i quali hanno scoperto come questo approccio abbia comunque portato ad una perdita di peso media del 7,6% in un anno, rispetto al 5% con una tradizionale dieta. Nonostante non si tratti di una variazione importante, questa risulta comunque significativa, se si considera che alla fine, le restrizioni non saranno fatte per tutti i 7 giorni della settimana ma solo 3.

Al test hanno preso parte 165 partecipanti, tutti in sovrappeso o obesi, di età compresa tra i 18 ed i 60 anni. Questi sono stati sottoposti ad una dieta di digiuno intermittente 4:3 o restrizione giornaliera per 12 mesi, consigliando loro di fare anche un pò di attività fisica. Al primo gruppo è stato chiesta una riduzione dell’apporto calorico dell’80% per 3 giorni su 7, senza alcun tipo di restrizione negli altri 4. Al secondo gruppo è stato chiesto invece di ridurre l’apporto calorico giornaliero del 34% ogni giorno.

La perdita di peso è stata importante per entrambi i gruppi, tuttavia a registrare una perdita maggiore è stato il gruppo IMF. “Il messaggio più importante per me è che questa è una strategia alimentare che rappresenta un’alternativa basata su prove, soprattutto per le persone che hanno provato la DCR e l’hanno trovata difficile”. Queste le parole dichiarate dalla endocrinologa Victoria Catenacci dell’Università del Colorado.