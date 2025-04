Un PDF oltre l’immaginazione: la creazione che sfida l’universo

Una grande innovazione, una creazione che sfida l’universo. Recentemente, Alex Chan uno sviluppatore di software con sede nel Regno Unito ha creato un PDF che ad oggi è il più grande di tutto l’universo. La dimensione massima per un PDF era, in media di 381 chilometri quadrati. Recentemente, lo sviluppatore in questione ha deciso di testarlo e quella che inizialmente era una semplice curiosità, via via è diventata una scoperta davvero strepitosa. Quale?

Un file PDF più grande dell’interno universo osservabile. Al giorno d’oggi, il formato del PDF è praticamente ovunque. Il primo è arrivato nel 1993 ed è stato inventato da John Warnock, il quale voleva un modo per poter garantire che i documenti apparissero sempre uguali, sia stampati che visualizzati su pc. Inizialmente i PDF non ebbero molta fortuna, ma poi nel 1996 l’IRS scelse questo tipo di file per le dichiarazioni dei redditi e da lì è arrivata la vera svolta.

Uno sviluppatore supera ogni limite e crea il PDF più grande al mondo

Oggi il PDF è utilizzato da tutti, la maggior parte sono normali, ma ci sono anche quelli conformi, formati familiari come A4 e lo standard lettera nordamericano. Si pensava che ci fosse un limite di dimensione, ovvero 381 chilometri per lato. Chan, lo sviluppatore del Regno Unito pare però non fosse affatto convinto di questo e così ha fatto una vera e propria svolta. Secondo Chan, la limitazione era legata soprattutto ad Adobe Acrobat e non al formato PDF in sé.

Lo sviluppatore ha così effettuato uno studio più accurato, scoprendo che i PDF memorizzano le dimensioni delle pagine internamente, misurate in unità, di default 1/72 di pollice ciascuna. Grazie alle sue sperimentazioni, Chan è riuscito a superare i limiti ed ha così modificato manualmente i file PDF tramite un codice.

“È diventato subito evidente il motivo per cui nessuno scrive i PDF a mano”, ha scritto Chan. Dopo tante prove, alla fine lo sviluppatore ha creato un PDF con dimensioni davvero straordinarie, ovvero 37 trilioni di anni luce quadrati. Nel parlare di questa creazione, con sana ironia lo sviluppatore avrebbe detto: “Per favore, non provare a stamparlo”.