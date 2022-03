Microsoft Edge: nuove funzioni per la visualizzazione dei PDF

Per combattere la concorrenza agguerritissima nel campo dei browser, Microsoft si è trovata in molteplici occasioni a migliorare le potenzialità della sua piattaforma di Edge. Dalle ottimizzazioni a nuove funzionalità che migliorano l’esperienza degli utenti permettendo ulteriori opzioni, non mancano di conseguenza continui aggiornamenti, con questa volta un nuovo miglioramento che è arrivato per quel che concerne le opzioni di lettura dei PDF.

Nonostante il browser permetta infatti di aprire questo tipo di file con molta facilità, fino a oggi le funzioni che permettevano di interagire con questi ultimi e modificarli sono risultate alquanto limitate, anche se per fortuna la situazione ha avuto modo di migliorare per via delle novità a cui il colosso di Redmond ha pensato peri l suo gioiellino.

Nello specifico, come riportato sulle pagine di Techdows, si parla questa volta di un miglioramento riguardante la possibilità di visualizzare i documenti che vengono aperti attraverso Edge, e che al momento si trova nella situazione in cui non richiede che gli utenti abbiano a che fare con un ulteriore software di che permette di aprire di eseguire operazioni sui PDF.

Fra le aggiunte troviamo la possibilità di accedere a una tabella dei contenuti con cui sfogliare quanto aggiunto nei fogli con migliore ordine. Si parla poi della possibilità di analizzare le proprietà dei documenti come peso del file, nome del creatore, numero della versione o delle pagine, e ulteriori dettagli.

Non manca poi l’opportunità di avviare una presentazione, nascondere tutte le annotazioni fatte per rivederle in un secondo momento, magari quando si sta mostrando il proprio lavoro ad altri utenti. Insomma, una serie di piccole migliorie di sicuro non rivoluzionarie ma comunque molto importanti, che rendono quindi Edge una piattaforma addirittura migliore in quest’ambito, nonché in linea generale sempre più completa.