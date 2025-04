Fondi pensione in pericolo: un attacco informatico scuote l’Australia

Gli hacker hanno preso di mira i principali fondi pensione australiani, mettendo a segno numerosi attacchi. Hanno rubato i risparmi di diversi membri del più grande fondo e, secondo indiscrezioni, hanno compromesso oltre 20.000 account. Il Governo australiano ha dichiarato di voler organizzare una risposta rapida per risolvere la questione.

AustralianSuper, il più grande fondo che gestisce oltre 365 miliardi dollari australiani per 3,5 milioni di membri, ha confermato che sono state compromesse fino a 600 password. Sono stati presi provvedimenti immediati per avvisare i membri coinvolti.

Australian Retirement Trust, ovvero il secondo fondo più grande che gestisce 300 miliari di dollari australiani per 2,4 milioni di membri, ha dichiarato di aver rilevato attività insolite che hanno colpito centinaia di conti e ha bloccato gli account coinvolti. Anche Rest Super, il fondo pensione del settore inadempiente per i lavoratori al dettaglio, che gestisce 93 miliardi di dollari, ha subito un attacco che ha colpito circa 20.000 conti e l’1% dei suoi 2 milioni di membri.

Nel fine settimana del 29-30 marzo 2025, Rest è venuta a conoscenza di alcune attività non autorizzate sul nostro portale di accesso online per i membri. Abbiamo risposto immediatamente chiudendo il portale di accesso per i membri, avviando indagini e lanciando i nostri protocolli di risposta agli incidenti di sicurezza informatica.

Vicki Doyle, CEO di Rest