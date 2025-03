Ghiacciai in pericolo: il cambiamento climatico ne accelera la scomparsa

Da diversi decenni ormai sta avvenendo un cambiamento climatico non indifferente. I ghiacciai si vanno sciogliendo e sono sempre più in pericolo, mentre le temperature globali continuano a salire. Questo e tanto altro è quanto è emerso da un rapporto dell’UNESCO, pubblicato proprio lo scorso venerdì.

Questo ci fa capire come la situazione sia davvero molto critica, purtroppo negli ultimi tre anni si è registrata una grande perdita di massa glaciale e questo sta facendo tanto preoccupare gli esperti. Sono circa novemila le tonnellate di ghiaccio perse dai ghiacciai dal 1975 e questi equivalgono ad un blocco di ghiaccio di dimensioni grandi quanto la Germania e con uno spessore di ben 25 metri. Questo è quanto affermato da Michael Zemp, il direttore del World Glacier Monitoring Service, che ha sede in Svizzera.

La drammatica perdita di massa dei ghiacciai

L’esperto ha parlato durante una conferenza stampa che si è tenuta nei giorni scorsi, presso la sede delle Nazioni Unite a Ginevra, per la presentazione del rapporto in questione. Purtroppo le previsioni non sono del tutto rosee, gli esperti infatti hanno previsto una drammatica perdita di ghiaccio dall’Artico alle Alpi, dal Sud America sino all’Altopiano tibetano.

Il motivo? L’aumento delle temperature globali che starebbe avendo delle conseguenze importanti sull’economia, sull’ambiente e in tutto il mondo, con conseguente aumento dei livelli del mare e la diminuzione di fonti d’acqua essenziali. Stando a quanto riferito da Zemp, ci sarebbero state negli ultimi tempi perdite maggiori, i ghiacciai avrebbero perso 450 gigatonnellate di massa soltanto nel corso del 2024. Ad oggi, sulla base di quanto detto da Stefan Unlenbrook, ovvero il direttore del Dipartimento Acqua e criosfera dell’Organizzazione meteorologica mondiale, nel mondo ci sarebbero 275 mila ghiacciai che rappresentano il 70% dell’acqua dolce mondiale.

“Dobbiamo far progredire le nostre conoscenze scientifiche, dobbiamo progredire attraverso migliori sistemi di osservazione, attraverso migliori previsioni e migliori sistemi di allerta precoce per il pianeta e le persone”, queste le parole di Uhlenbrook. Ad ogni modo, gli esperti sono abbastanza chiari nel dichiarare che si prevede l’aumento delle temperature nei prossimi decenni e che questo peggiorerà la siccità in determinate aree della Terra, con l’aumento anche della frequenza dei pericoli per valanghe, frane, inondazioni improvvise.