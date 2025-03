X risorge dalle ceneri: il social di Musk torna a valere 44 miliardi di dollari

La piattaforma social X, precedentemente nota come Twitter, ha registrato una straordinaria rinascita finanziaria, raggiungendo nuovamente una valutazione di 44 miliardi di dollari. Questo notevole recupero segna un punto di svolta cruciale per l’azienda, che solo pochi mesi fa sembrava in grave difficoltà dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk.

La luna di miele con Trump sta dando i suoi frutti?

Il drastico aumento del valore di X è strettamente legato al rafforzamento dei legami tra Elon Musk e il Presidente Donald Trump. Questa alleanza strategica ha portato a una serie di sviluppi favorevoli per la piattaforma. In primo luogo, si è assistito a un significativo ritorno degli inserzionisti: grandi aziende come Amazon hanno incrementato notevolmente la loro spesa pubblicitaria su X, invertendo la tendenza all’esodo che si era verificata dopo l’acquisizione di Musk. Inoltre, la vicinanza di Musk all’amministrazione Trump ha stimolato l’interesse degli investitori. Musk è diventato un confidente del presidente e guida il Dipartimento per l’Efficienza Governativa (il famigerato DOGE, al centro di diverse gaffe e altrettante polemiche), incaricato di snellire la burocrazia governativa.

Sul fronte finanziario, nonostante un calo dei ricavi rispetto al periodo pre-Musk, X ha registrato un EBITDA rettificato di circa 1,2 miliardi di dollari nel 2024, in linea con i risultati pre-acquisizione. Questo dato suggerisce che le strategie di taglio dei costi implementate da Musk stanno iniziando a dare i loro frutti — scrive il Financial Times.

X non sarà solo un social: la scommessa sulla Everything App

X non si sta limitando a consolidare la sua posizione nel mercato dei social media, ma sta attivamente espandendo il suo raggio d’azione. Una delle iniziative più attese è X Money, annunciato per il lancio nel 2025. Questo servizio si propone come un portafoglio digitale e un sistema di pagamento peer-to-peer, con Visa come primo partner strategico. L’obiettivo è trasformare X in una “app per tutto”, in linea con la visione ambiziosa di Musk.

Parallelamente, X sta lavorando a stretto contatto con xAI, la startup di intelligenza artificiale di Musk, per integrare tecnologie avanzate nella piattaforma. L’ultima versione del chatbot AI, Grok 3, è stata recentemente lanciata per gli abbonati premium, promettendo capacità di ragionamento significativamente migliorate rispetto alle versioni precedenti. Musk stesso ha definito Grok 3 come “spaventosamente intelligente”, sottolineando le sue eccezionali capacità.

Oltre a X Money e all’integrazione dell’IA, la piattaforma sta sviluppando altri servizi innovativi. Tra questi, X TV promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti consumano contenuti video sulla piattaforma. Inoltre, X ha introdotto DeepSearch, descritto come un “motore di ricerca di nuova generazione” che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti sulla piattaforma. Tutte iniziative ad altissimo potenziale: le ragioni dell’impennata del valore dell’azienda vanno cercate qui.