Prospettive sull’esplorazione umana di Marte: l’annuncio di Elon Musk

Elon Musk ha reso nota la data in cui il razzo Starship effettuerà il suo volo di inaugurazione verso Marte: l’evento si concretizzerà entro la fine del 2026. Nonostante alcuni test fallimentari, l’azienda procede nel perfezionamento del progetto Starship, cercando di risolvere i problemi che potrebbero insorgere.

Secondo le dichiarazioni del CEO di SpacesX, gli sbarchi umani su Marte potrebbero verificarsi già nel 2029, ovviamente solo in base all’andamento positivo dei primi voli. Tuttavia, ha aggiunto, che la data più probabile fa riferimento al 2031, per garantire la sicurezza del razzo, prima di inviare gli astronauti sul Pianeta rosso. Starship è il veicolo spaziale più grande mai realizzato, alto ben 120 metri e in grado di trasportare molte persone e cose su Marte. Si tratta di un’astronave gigantesca, essenziale per il raggiungimento dell’obiettivo di colonizzazione del pianeta.

Il razzo è stato protagonista di diversi test negativi, con guasti non indifferenti durante i più recenti voli di prova. Soltanto la scorsa settimana, si è verificata l’esplosione di uno dei razzi, pochi istanti dopo un lancio di prova in Texas: un incidente simile è avvenuto nel mese di gennaio.

Indagini sui test falliti e voli più sicuri verso Marte e non solo

SpaceX ha dichiarato che avrebbe analizzato i dati dei due episodi per valutare le cause delle esplosioni. A tal proposito, la Federal Aviation Administration (FAA), ha invitato l’azienda a investigare sui frequenti guasti ai motori, prima che Starship possa intraprendere nuovi voli. Lo sbarco su Marte non è l’unico obiettivo di SpaceX, che ha proposto la costruzione della Starship per la missione Artemis della NASA, che consentirà agli astronauti di approdare nuovamente sulla Luna.

Musk, che crede nella formazione di una specie multi-planetaria, auspica che la Staship porterà gli esseri umani sulla Luna, su Marte e su altri pianeti, ma non solo. Si è, infatti, spinto oltre, annunciando l’ipotesi di un’altra novità tecnologica in grado di facilitare le missioni umane su Marte: si tratta di Optimus, il robot umanoide di Tesla. Secondo Elon Musk, il robot, il cui costo oscillerebbe tra 20.000 e 30.000 dollari, potrebbe aiutare gli astronauti su Marte svolgendo mansioni manuali e altre funzioni.