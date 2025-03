Individuati rischi per la salute dei bambini nelle granite: gli esperti lanciano l’allarme

Alcuni ricercatori hanno lanciato l‘allerta in seguito all’aumento dei ricoveri di bambini negli ospedali di Gran Bretagna e Irlanda, dopo l’assunzione di bibite gelate. Il motivo sarebbe imputabile al glicerolo in esse contenuto. Generalmente, queste bevande ghiacciate e coloratissime contengono la suddetta sostanza, utilizzata come dolcificante e anticongelante. Livelli molto alti di glicerolo possono rivelarsi pericolosi nei bambini, determinando l’insorgenza di un’intossicazione con conseguente stato di shock, perdita di coscienza e ipoglicemia.

Gli esperti sostengono che i bambini di età inferiore agli 8 anni dovrebbero evitare l’assunzione di queste bevande. Esaminando le cartelle cliniche di 21 bambini tra i 2 e i 7 anni, hanno scoperto che questi richiedevano cure urgenti dopo aver bevuto alcune granite. La frequenza dei casi è aumentata nel periodo compreso tra il 2018 e il 2024, quando molti bambini si sono ammalati in modo grave nel giro di 1 ora. La maggior parte dei piccoli pazienti ha perso conoscenza, presentando condizioni di acidosi e ipoglicemia. 4 bambini hanno dovuto sottoporsi a TAC cerebrale, mentre uno è stato colpito da convulsioni. Tutti si sarebbero ripresi velocemente.

Granite ai bambini: qual è l’età migliore per il consumo?

L’invenzione delle macchine che preparano il ghiaccio tritato risale agli anni ’50 e va attribuita agli Stati Uniti. Va detto che le bevande non contengono sempre glicerolo, poiché Il congelamento può essere evitato, utilizzando lo zucchero. I ricercatori pensano che l’aumento dei ricoveri potrebbe essere correlato all’apprensione derivante dai rischi causati da un eccessivo consumo di zucchero e alle tasse sullo stesso, approvate recentemente in Irlanda e nel Regno Unito.

Le agenzie che si occupano di sicurezza alimentare nei due Paesi suggeriscono di non somministrare bevande contenenti glicerolo ai bambini, partendo già da quelli che hanno un’età pari o inferiore ai 4 anni. Gli scienziati, però, ritengono che l’età vada innalzata e alcuni genitori hanno dichiarato di essere favorevoli alla proposta. I responsabili della revisione medica paritaria pubblicata su Archives of Disease in Childhood, hanno dichiarato che alcuni bambini potrebbero aver accusato sintomatologie meno gravi, non richiedendo il ricovero ospedaliero.

Una mamma ha dichiarato di essersi preoccupata molto quando, l’anno scorso, le sue bambine di 5 e 7 anni sono state male dopo aver bevuto delle granite. La donna ha aggiunto che non le avrebbe più acquistate finché non sarebbero diventate più grandi.