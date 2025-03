Gusci di gamberetti e farmaci nello spazio: nuove frontiere della scienza

Una nuova scoperta potrebbe fare la differenza per quanto riguarda il trasporto dei farmaci nello spazio. Tutto questo potrebbe avvenire grazie al guscio dei gamberetti, i quali contengono il chitosano, la sostanza che riuscirebbe a garantire la conservazione di queste sostanze anche in un ambiente in cui l’atmosfera è completamente diversa dalla nostra. Grazie a questo materiale sarà possibile proteggere i farmaci anche quando la gravità risulta essere diversa da quella terrestre, in maniera che gli astronauti possano beneficiarne in ogni momento.

A condurre l’esame una squadra dell’Università di Adelaide che ha collaborato con diverse strutture mediche organizzando un volo spaziale in cui sono state inviate sei fiale di vetro con dei farmaci per scoprire in che modo potessero comportarsi in viaggio. All’interno di questa composizione olio, melatonina e soluzione fisiologica, in maniera tale da non alterare troppo le caratteristiche dei vari farmaci. A guidare questo esperimento il professor Volker Hessel. L’esperimento è stato organizzato per diversi motivi e per verificare in che modo questi farmaci potessero giungere a destinazione senza subire modifiche importanti.

L’innovazione nei farmaci spaziali: il ruolo dei gusci di gamberetti

Hessel ha dichiarato come l’obiettivo principale fosse quello di osservare la stabilità delle varie sostanze all’interno del siero inviato nel viaggio spaziale, in maniera tale da evidenziare tutte le mutazioni che potessero derivare dalle varie dinamiche. Un altro obiettivo prefissato che però risulta essere a lungo e termine è quello che permetterà di lanciare nello spazio anche delle emulsioni più complicate che richiedono il controllo del medico per portare a termine la loro funzione.

Il lancio è partito dalla Svezia e ha portato con sé più di 20 esperimenti che sono stati realizzati in varie parti del mondo in maniera tale da verificare l’esito di ognuno di essi. Tutto questo è servito per dimostrare come gli strumenti e le tecnologie utilizzate fossero di alto livello e, allo stesso tempo, molto valide sotto il profilo economico.

In questo modo sarà possibile assicurare il benessere di tutte quelle persone che vanno nello spazio per lavoro e che necessitano di farmaci per sopravvivere. Tutto sarà possibile grazie all’impiego del guscio di gamberetto che, per l’appunto, riesce a preservare le caratteristiche del farmaco non intaccando minimamente componenti come la melatonina.