Rivoluzione nella sintesi dei farmaci, è in arrivo una nuova tecnica innovativa messa a punto da un gruppo di chimici di Scripps Research e della Rice University. Questi ultimi hanno svelato un metodo del tutto nuovo ed innovativo per semplificare la sintesi delle piperidine. Si tratta di un componente strutturale chiave che si troverebbe in diversi prodotti farmaceutici.

Questo studio va a combinare da una parte l’ossidazione biocatalitica carbonio-idrogeno e dall’altra il cross-coupling radicalico ed offre un approccio piuttosto semplice ed anche abbastanza conveniente volto alla creazione di molecole complesse e tridimensionali. Una innovazione che potrebbe aiutare di certo ad accelerare la scoperta di farmaci e nel frattempo migliorare l’efficienza della chimica farmaceutica.

Nuovo processo in due fasi modifica le piperidine, cambia la sintesi dei farmaci

Al giorno d’oggi i metodi tradizionali utilizzati per sintetizzare le molecole piatte e bidimensionali sono piuttosto consolidati, ma le strategie relative alle loro controparti 3D non sono molto soddisfacenti. Il team ha introdotto un processo in due fasi per modificare le piperidine, che come abbiamo già avuto modo di anticipare, sono molto utili nei prodotti farmaceutici. “Abbiamo essenzialmente creato un approccio modulare per semplificare la sintesi della piperidina, analogo a come il cross-coupling del palladio ha rivoluzionato la chimica della piridina decenni fa”. Queste le parole di Hans Renata, coautore dello studio e professore associato di chimica alla Rice.

“Questo rappresenta un potente strumento per sbloccare nuovi spazi molecolari per la scoperta di farmaci”. Questo metodo può aprire a nuove possibilità per la progettazione e la sintesi dei farmaci, visto che l’industria si sta via via spostando verso architetture molecolari 3D per migliorare la specificità oltre le prestazioni dei farmaci.

