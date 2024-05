Negli ultimi anni, l’acquisto di farmaci online è diventato sempre più comune. Una delle ultime novità in questo settore è l’offerta di versioni contraffatte di farmaci GLP-1 per la perdita di peso da parte di Hims & Hers Health. Questa azienda, inizialmente conosciuta per la vendita di pillole per la disfunzione erettile, ora propone alternative più economiche ai costosi farmaci di marca come Ozempic e Wegovy.

Farmaci GLP-1: cosa sono e come funzionano

I farmaci GLP-1, come Ozempic e Wegovy, contengono il principio attivo semaglutide. Sono prescritti per il trattamento del diabete di tipo 2 e la gestione del peso. Questi farmaci funzionano aumentando la produzione di insulina e riducendo l’appetito, aiutando così i pazienti a perdere peso.

Hims & Hers Health: un nuovo competitor nel mercato dei farmaci per la perdita di peso

Hims & Hers Health ha deciso di entrare nel mercato dei farmaci per la perdita di peso offrendo versioni composte di semaglutide. I farmaci composti sono medicinali basati sugli stessi ingredienti delle versioni di marca. Queste versioni non sono approvate dalla FDA (Food and Drug Administration- l’ente regolatore statunitense per i farmaci e gli alimenti) e non sono state valutate direttamente, ma vengono prodotte da farmacie specializzate. Nonostante ciò, sono significativamente più economiche rispetto ai farmaci di marca, con un costo di 199 dollari al mese rispetto a oltre 1.000 dollari al mese per le versioni originali senza assicurazione.

La sicurezza e l’efficacia delle versioni composte

Hims & Hers afferma di aver condotto una ricerca approfondita per oltre un anno prima di scegliere un fornitore per le versioni composte di semaglutide. L’azienda sostiene che, se utilizzati correttamente, questi farmaci sono sicuri ed efficaci, basandosi sulla valutazione dei loro esperti medici. Tuttavia, la FDA ha già ricevuto segnalazioni di eventi avversi legati a queste versioni composte.

Il modello di business di Hims & Hers Health, perchè funziona?

L’azienda ha adottato un modello di business basato sugli abbonamenti, con oltre il 90% delle entrate derivanti da fonti ricorrenti. Il programma di perdita di peso costa 79 dollari al mese e si prevede che raggiungerà oltre 100 milioni di dollari entro il 2025. Nel primo trimestre del 2024, Hims & Hers ha registrato un record di 172.000 nuovi abbonati netti, grazie anche agli investimenti in pubblicità televisiva durante eventi sportivi e programmi popolari.

Hims & Hers non è l’unica azienda ad adottare questa strategia. Ro, un’altra farmacia online, offre già versioni composte di farmaci GLP-1 per la perdita di peso. Anche Ro è conosciuta per la vendita di farmaci per la disfunzione erettile e ha precedentemente pubblicizzato i suoi prodotti nella metropolitana di New York.

L’offerta di versioni composte di farmaci per la perdita di peso da parte di farmacie online come Hims & Hers e Ro rappresenta un’evoluzione significativa nel settore. Certamente, queste opzioni offrono soluzioni più economiche per i pazienti, ma sollevano anche questioni importanti riguardo alla sicurezza e alla regolamentazione. Con la crescente domanda di soluzioni per la perdita di peso, sarà cruciale monitorare attentamente l’efficacia e la sicurezza di questi farmaci per garantire il benessere dei consumatori.