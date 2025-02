Gli scienziati della Cornell University hanno messo a punto un nuovo metodo per valutare il numero di balene franche nell’Oceano Atlantico settentrionale.

I risultati di una recente ricerca hanno dimostrato che, utilizzando dei microfoni associati all’apprendimento automatico e le classiche tecniche di rilevamento aereo, è possibile osservare costantemente le balene franche nella Baia di Cape Cod. È in questa zona di alimentazione che i cetacei si riuniscono nella stagione primaverile.

Il monitoraggio di questi mammiferi marini richiede costosi metodi, come i rilievi aerei e le registrazioni sonore, in grado di verificarne l’assenza o la presenza. Marissa Garcia, autrice primaria dello studio, ha rivelato che quest’analisi ha consentito di andare oltre la conferma di presenza o assenza delle balene fornita dalle suddette registrazioni, riuscendo a identificare il numero approssimativo di cetacei.

Gli studiosi hanno, così, installato delle unità di registrazioni autonome marine (MARU) nell’area di Cape Cod, combinando un modello di apprendimento profondo capace di rilevare i suoni delle balene franche in modo automatico. La Garcia ha poi affermato che, esaminando i suoni tipici di questi cetacei, è possibile rilevare la loro presenza 24 ore su 24. Le classiche rilevazioni aeree non consentono di effettuare questo tipo osservazione, poiché possono essere eseguite solo di giorno e in presenza di condizioni climatiche favorevoli.

Balene franche: specie a rischio di estinzione

I conteggi futuri destano ancora qualche perplessità, ma il monitoraggio dei vocalizzi di questa specie in pericolo di estinzione, potrebbe rivelarsi utile nel valutare l’abbondanza dei cetacei, favorendone la conservazione. L’opportunità di estendere i monitoraggi su aree più vaste dell’Oceano, aiuterebbe i ricercatori a migliorare la stima del numero di mammiferi marini nella totalità di estensione zonale.

Le balene franche hanno rappresentato una sfida per la conservazione della specie nel New England, ma sono presenti in tutta la costa orientale. L’uso di dispositivi di apprendimento profondo combinati alle informazioni sonore consente di estendere l’area di monitoraggio sicuro, tracciando la popolazione presente.

Attualmente questa specie è in grave pericolo di estinzione: nel Nord Atlantico è stata rilevata un diminuzione pari a 370 esemplari. Le cause vanno imputate ai vari urti con le imbarcazioni, agli attrezzi per la pesca impigliati e al mutamento delle condizioni dell’Oceano che incide sulle riserve di cibo.