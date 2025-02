Il canto della balena ha sempre esercitato un grande fascino sull’uomo e grazie agli ultimi studi è stata annoverata una correlazione fra il canto di questo animale e la voce umana. Secondo quanto dichiarato dai ricercatori implicati nello studio, alcune balene riescono a riprodurre dei suoni che si avvicinano molto alle parole umane. Ecco perché va un po’ a perdersi l’unicità del linguaggio umano poiché sono emerse grandi somiglianze tra l’uomo e la balena. Queste sono state le parole pronunciate da Simon Kirby, che da sempre si occupa dello studio del linguaggio presso l’università di Edimburgo.

Secondo il noto ricercatore, grazie a questa scoperta, potremo avvicinarci ad interpretare anche il linguaggio degli altri animali. Ovviamente, tutto si perfeziona grazie a quella che viene definita come selezione naturale, la quale permette di emanare segnali complessi che servono a trasmettere in maniera efficiente un messaggio.

Canti delle balene e voce umana: rivelata una somiglianza

I dati sono stati raccolti dall’etologo Mason Youngblood, il quale ha parlato di come l’uomo possa sfoggiare 51 linguaggi e di come la balena sia propensa a riprodurre più di 65.000 sequenze di canto. Pare infatti che l’animale abbia imparato a modulare i propri suoni per attirare le sue prede e, al tempo stesso, sfuggire all’attenzione dei predatori.

Fondamentale in questo studio anche la legge di Menzerath che parla di come una frase diventi più efficace quando si focalizza sul susseguirsi di parole ed elementi molto brevi. Ecco perché questa legge è stata applicata anche allo studio dei cetacei e ha risposto positivamente mostrando come anche queste potessero emettere diverse tipologie di suono a seconda dell’obiettivo da raggiungere. Sembra che questo risultato sia stato raggiunto solamente per quanto riguarda la balena e la balena azzurra, mentre alcune tipologie di orche e delfini non hanno ottenuto gli stessi effetti.

Inoltre, il metodo di apprendimento delle balene è molto simile a quello dei bambini quando devono imparare una lingua diversa dalla loro. Tutto questo è quindi alla base dell’evoluzione della specie che dimostra come fra l’uomo e animali come balena le differenze siano sempre più contenute.