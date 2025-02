In tempi molto antichi, la terra di Victoria, in Australia, era dominata da inverni interminabili. I dinosauri vivevano in questo ambiente glaciale, caratterizzato da una valle fluviale costeggiata da pini e ricca di pesci. Un contesto rimasto a lungo carico di misteri. Oggi, però, i ricercatori hanno scoperto i fossili del megaraptoride più antico del mondo e il primo indizio che testimonia l’esistenza dei carcharodontosauri in Australia.

Questi ritrovamenti effettuati dal gruppo di ricerca guidato dallo studioso Jake Kotevski, del Museums Victoria Research Institute e della Monash University, rappresentano le prove della presenza nel mondo di predatori totalmente differenti da tutti gli altri. Si tratta di scoperte straordinarie, in particolare quella dei carcharodontosauri in Australia, che rivela la loro diversa evoluzione rispetto agli esemplari del Sud America, con dimensioni simili a quelle del Tyrannosaurus rex.

Dinosauri in Australia: uno scenario completamente capovolto

Per molti anni, gli studiosi di paleontologia hanno esaminato i fossili ritrovati nei pressi di Victoria. La maggior parte di questi era costituita da pesci e dinosauri di piccole dimensioni. Mancava all’appello un predatore simile al Tyrannosaurus rex. Questa carenza è stata, ora, colmata dal rinvenimento di alcune ossa di teropodi, nei pressi del Gruppo Strzelechi e della Formazione Eumeralla. La scoperta rivela l’antica esistenza di grandissimi megaraptoridi, lunghi 6-7 metri.

È stata acclarata anche la presenza di carcharodontosauri di dimensioni minori, dai 2 ai 4 metri, e di unenlagiines lunghi circa un metro, noti anche come rapaci del sud. Sembrerebbe che, nell’Australia antica, tutto fosse invertito: i carcharodontosauri, infatti,avrebbero dovuto essere di dimensioni più grandi rispetto ai megaraptoridi. In questa terra potrebbe essere accaduto qualcosa di straordinariamente diverso da quanto verificatosi in America, con la presenza di spaventosi Tyrannosarus rex e Triceratosps.

Un capovolgimento dovuto, forse, al fatto che i megaraptoridi possano essersi evoluti prima, superando in grandezza i carcharodontosauri. Un’altra ipotesi è che i fossili rinvenuti potrebbero essere quelli di esemplari giovani. Questi erano soliti nutrirsi di prede di notevoli dimensioni, il che spiegherebbe l’assenza di grandi dinosauri erbivori nella terra di Victoria.