Un gruppo di ricercatori dell’University College di Londra e del Natural History Museum del Regno Unito ha effettuato una ricerca molto interessante. Secondo questi ricercatori, antichi fossili dei primi dinosauri del mondo, potrebbero essere sepolti in luoghi che sono impossibili da studiare.

I fossili di dinosauri più antichi registrati ad oggi risalgono a 230 milioni di anni fa. Sono esemplari che sono stati recuperati da siti che un tempo facevano parte del Gondwana, ovvero la metà meridionale del supercontinente tardo paleozoico Pangea.

Esplorazioni in aree inaccessibili e scoperte rivoluzionarie sui primi dinosauri

La scoperta di dinosauri risale allo stesso periodo, in quella che era la massa continentale settentrionale del supercontinente, la Laurasia. I paleontologi sospettano che il punto di partenza di tutti i dinosauri potrebbe trovarsi nascosto in alcuni luoghi che sono al giorno d’oggi difficili da raggiungere dalla Terra. Dove non sono stati ritrovati fossili di dinosauri, si presume che non ci fossero questi animali, ma non è detto che sia poi effettivamente così.

Devono esserci delle condizioni perfette affinché i fossili possano conservarsi. Ad ogni modo, non è detto che il fossile perfetto non si possa trovare anche in posti difficili da raggiungere. “Le spedizioni paleontologiche in queste regioni potrebbero essere meno comuni a causa dell’ambiente ostile del Sahara e dell’inaccessibilità di molte aree dell’Amazzonia”. Queste le parole del paleontologo Joel Heath dell’University College di Londra e degli altri autori.

“È anche ampiamente documentato che i fattori socioeconomici e l’eredità del colonialismo, uniti all’instabilità politica, hanno probabilmente ostacolato gli sforzi di ricerca in queste regioni”. Non si conosce al giorno d’oggi come i dinosauri più antichi conosciuti si siano imparentati tra loro, ma i ricercatori hanno comunque modellato tre scenari diversi.

La prima sostiene che i silesauridi sarebbero antenati dei dinosauri ornitischi. Quest’ultimi sarebbero uno dei tre principali gruppi di dinosauri assente dai primi reperti fossili dei dinosauri. “Finora non sono stati trovati fossili di dinosauri nelle regioni dell’Africa e del Sud America che un tempo formavano questa parte del Gondwana”, afferma Heath.