Una scoperta a dir poco sensazionale è stata portata a termine in un grattacielo di 32 piani che si trova a Londra. Alcuni archeologi hanno infatti effettuato degli scavi che hanno permesso di far emergere i resti di una basilica che, per l’appunto, sorgeva nel cuore della città londinese. Questa scoperta è stata fatta pochi giorni fa e si è verificata presso il Gracechurch Street. È proprio qui che gli scavi hanno portato alla luce dei mattoni molto antichi che sembrano far parte di una vecchia basilica a due piani che risale al periodo compreso tra il 78 e l’84 d.C.

Si tratta di un grande periodo per la storia romana, durante il quale questa popolazione si affermò anche all’estero. A parlare di questo Sophie Jackson, la quale ha parlato di questo evento come fosse una delle scoperte più importanti per quanto riguarda l’antico quartiere londinese noto come City.

Che cosa sappiamo sull’antica struttura romana?

Secondo quanto dichiarato dall’archeologa Sophie Jackson, che presta il suo lavoro presso il Museo di archeologia di Londra, una scoperta del genere è da sottolineare soprattutto per il fatto che è stata fatta in un luogo dove ora dominano i grattacieli. Nessuno pensava che in questa zona potesse nascondersi una struttura così antica e rara ed è per questo che gli scavi continueranno con l’obiettivo di rivelare altre di queste realtà.

In passato le basiliche avevano un ruolo fondamentale all’interno della vita dei romani ed è per questo che si pensa che la stessa fosse un punto di riferimento per molti. È proprio qui, infatti, che i vari cittadini avevano la possibilità di incontrarsi e socializzare proprio come avviene anche oggi anche se, ovviamente, i fini sono diversi.

Non si hanno ancora molte informazioni su questa scoperta, ma pare che il luogo scoperto fosse molto simile a un tribunale, una struttura dalle tendenze inquisitorie. Per non parlare della bellezza delle due torri che in qualche modo stanno a dichiarare come la struttura in questione fosse un luogo di potere. Ecco perché si pensa che studiando questa struttura si possano ottenere molte più informazioni circa lo stile di vita degli antichi romani.