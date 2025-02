Dopo il flop dell’Apple Car, l’azienda di Cupertino continua instancabilmente la sua esplorazione nel campo delle tecnologie futuristiche. Secondo le recenti analisi dell’esperto Ming-Chi Kuo, noto per le sue previsioni spesso accurate sul mondo Apple, l’azienda starebbe dedicando significative risorse allo sviluppo di robot per la casa, sia in versione umanoide che in altre forme più funzionali. Questi dispositivi sarebbero progettati per integrarsi perfettamente nell’ecosistema Apple, sfruttando le sinergie con iPhone, iPad e HomeKit. Tuttavia, i tempi di realizzazione non sono immediati: la produzione su larga scala non dovrebbe iniziare prima del 2028, suggerendo un lungo periodo di sviluppo e perfezionamento.

Cosa sappiamo sul misterioso robot di Apple

Le indiscrezioni sui progetti robotici di Apple acquisiscono maggiore credibilità alla luce di un recente documento ufficiale sull’ELEGNT, un robot dal design minimalista che ricorda la celebre lampada del logo Pixar. Questo dispositivo rappresenterebbe il primo tentativo concreto di Apple di creare un dispositivo smart con schermo e braccio robotico per uso domestico. Il progetto sembra allinearsi con quanto precedentemente riportato da Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui Apple starebbe sviluppando un sofisticato display robotico da tavolo. Il dispositivo, con un costo previsto di almeno 1.000 dollari, sarebbe ottimizzato per le videochiamate FaceTime e la gestione completa della casa intelligente.

L’approccio di Apple alla robotica domestica si distingue per una filosofia particolare: secondo Kuo, l’azienda non è tanto concentrata sull’aspetto estetico o sulla forma fisica dei robot, quanto sulla qualità dell’interazione tra utente e dispositivo. Il vero obiettivo sarebbe la creazione di un legame empatico tra l’essere umano e la macchina, puntando su sensori avanzati e software intelligenti capaci di interpretare e rispondere alle esigenze degli utenti in modo naturale e intuitivo.

Il progetto è ancora nelle primissime fasi di sviluppo

Attualmente, Apple sta conducendo test approfonditi sui proof-of-concept (POC) di questi dispositivi robotici, indicando che il progetto si trova ancora nelle fasi iniziali di sviluppo. Nonostante questo, è interessante notare come l’azienda sia “insolitamente aperta” riguardo alle sue ricerche nel campo della robotica, probabilmente con l’obiettivo di attrarre i migliori talenti del settore.

La storia di Apple è costellata di progetti ambiziosi che non hanno mai visto la luce, come l’Apple Car o il caricatore wireless AirPower, annunciato nel 2017 e successivamente cancellato. Mentre la robotica potrebbe rappresentare la nuova frontiera tecnologica per l’azienda di Cupertino, solo il tempo dirà se questi dispositivi innovativi riusciranno effettivamente a raggiungere il mercato consumer e a rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia nelle nostre case.