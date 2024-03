Apple abbandona la sua auto: la Apple Car non verrà fatta

Apple ha abbandonato il progetto di entrare nel settore automobilistico con la sua misteriosa auto elettrica autonoma, spostando invece l’attenzione sul popolarissimo mondo dell’intelligenza artificiale generativa. Secondo le indiscrezioni, dopo un decennio di ricerca e diversi miliardi investiti, Apple ha deciso di chiudere definitivamente il progetto. Alcuni dipendenti coinvolti saranno dirottati verso l’Intelligenza Artificiale di Apple, mentre altri potrebbero essere licenziati.

La fine, senza un vero inizio, del progetto Titan

Il Progetto Titan è stato un misterioso e ambizioso sforzo intrapreso da Apple per sviluppare una propria auto elettrica a guida autonoma. Questo progetto, noto anche come Apple Car, è stato oggetto di speculazioni e anticipazioni per oltre dieci anni. Le prime indiscrezioni sull’Apple Car risalgono al 2014. Tuttavia, Apple non ha mai confermato ufficialmente l’esistenza del progetto, mantenendo un alto livello di riservatezza. Il progetto Titan è stato avvolto nel più completo riserbo e ha subito innumerevoli rinvii, cambi di strategia e ridimensionamenti. Inizialmente prevista per il 2028, l’arrivo dell’Apple Car è stata recentemente posticipato, e la guida autonoma è stata abbandonata in favore di una guida assistita di livello 2 avanzato, simile a quella fornita di serie sulla Tesla Model 3.

Colpa della troppa competizione

La decisione di abbandonare il progetto nasce dalla necessità di assegnare più risorse all’intelligenza artificiale generativa (IA). In base ai rumors che circolano, la concorrenza di Microsoft e Google nel settore dell’IA ha spinto Cupertino a concentrarsi su questa priorità, considerando il potenziale di profitti che l’IA può generare nel lungo periodo, superiore a quello di un’automobile.

Più risorse nell’intelligenza artificiale

Mentre la Apple Car non vedrà mai la luce, la compagnia si impegnerà nell’intelligenza artificiale, con nuove funzioni previste per iOS 18 e il rilascio di dispositivi smart per la casa e, si vocifera, una nuova generazione di AirPods con videocamera incorporata.