Da qualche tempo a questa parte, le auto elettriche sono in cima alla lista circa le scelte dei consumatori, in quanto consentono un grande risparmio senza lesinare sull’estetica del prodotto. Di questo aspetto si sta occupando anche QuantumScape, che da sempre risulta essere esperta nel settore della produzione delle batterie dei veicoli elettrici.

L’azienda si è impegnata nella realizzazione di un prototipo di batteria che risponde al nome di B QSE-5 che, per l’appunto risulta essere priva di metalli di anoidi e litio. Questo significa commercializzare delle batterie più sicure che possono durare molto più a lungo e che proprio per questo motivo possono consentire un grande risparmio.

Come se tutto questo non bastasse, le batterie in questione possono essere estratte facilmente quando smettono di funzionare e possono poi essere riciclate per regalare un nuovo utilizzo. Ovviamente si tratta di un nobile progetto ma, come tutti questi interventi, non bisogna soffermarsi solo sui pro ma anche su tutti gli intoppi che potrebbero presentarsi lungo la strada che consentirà il raggiungimento di questo obiettivo.

Le batterie per auto elettriche porteranno una ventata di novità sul mercato

In base a quanto dichiarato, uno degli elementi che bisogna prendere in considerazione è proprio il costo che permetterà agli esperti di disporre della tecnologia utile per creare questo tipo di dispositivo. Allo stesso tempo potrebbero esserci delle ripercussioni anche sulla vendita delle automobili elettriche in quanto queste, a seguito di questa miglioria, potrebbero costare molto meno rispetto ad oggi, consentendo un guadagno inferiore per tutte le aziende che le commercializzano.

Ad ogni modo, si tratta di un grande passo in avanti poiché si andrà a rivoluzionare il panorama estetico attraverso delle pratiche ecologiche che potrebbero aprirsi la porta verso nuove strade. Come sempre bisogna soffermarsi sulle limitazioni che potrebbero derivare da questo tipo di scelta poiché, secondo uno studio promosso da Toyota, ci sono grandi sfide nel mercato elettrico e sarà difficile mantenere i range che abbiamo raggiunto oggi per quanto riguarda la vendita di questi veicoli. Nel frattempo, gli esperti si stanno dedicando allo studio di queste nuove batterie, in maniera da renderle sostenibili ed espandere oltremodo il mercato del panorama automobilistico elettrico.