Amazon perde contro Nokia in Germania: a rischio i servizi di streaming. L'azienda rassicura: nessuna interruzione per Prime Video.

Una nuova battaglia legale nel mondo della tecnologia mette a rischio Prime Video, il servizio di streaming di Amazon. La decisione del tribunale tedesco segna un importante precedente nel settore delle licenze tecnologiche e potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato dello streaming.

La sentenza e le sue implicazioni immediate

Un tribunale tedesco ha emesso una sentenza che riconosce la violazione da parte di Amazon di un brevetto cruciale di proprietà di Nokia nel campo della tecnologia di streaming video. La decisione impone al colosso dell’e-commerce di interrompere i servizi di streaming video in Germania fino al raggiungimento di un accordo con Nokia, con una sanzione di 250.000 euro per ogni violazione accertata. Nonostante la gravità della situazione, Amazon ha prontamente rassicurato i suoi abbonati, affermando che non ci saranno interruzioni del servizio Prime Video e che stanno “valutando i prossimi passi” per risolvere la situazione. La risposta dell’azienda suggerisce l’esistenza di piani di contingenza già pronti per gestire questa eventualità.

Un conflitto in escalation tra i giganti tech

Questo verdetto rappresenta la seconda vittoria di Nokia contro Amazon in una disputa sui brevetti. Il precedente scontro legale, conclusosi l’anno scorso, riguardava i dispositivi Fire TV di Amazon. Il cuore della controversia attuale risiede nelle richieste economiche di Nokia per le licenze dei brevetti, considerate da Amazon eccessivamente onerose rispetto agli accordi simili stipulati con altri detentori di brevetti. Arvin Patel, CLO di Nokia, ha sottolineato l’importanza di una giusta compensazione per l’uso delle tecnologie brevettate, sostenendo che “l’ecosistema dell’innovazione si blocca se i titolari dei brevetti non vengono equamente compensati per l’uso delle loro tecnologie, poiché diventa molto più difficile per gli innovatori finanziare lo sviluppo delle tecnologie di prossima generazione.”