Curare il sonno è fondamentale per stare bene e per fortuna oggi è possibile migliorarne la qualità ricorrendo a dei piccoli accorgimenti. Ecco che cosa sapere.

Non sempre dormire risulta essere così facile, ed è per questo che sono moltissime le persone che ogni notte si ritrovano a fronteggiare problematiche relative alla qualità del sonno. Secondo alcuni studi recenti però esisterebbero delle possibilità di migliorare questa fase fondamentale per la vita. Godere della giusta esposizione alla luce potrebbe essere una di queste.

Molti esperti concordano sul fatto che l’ambiente in cui dormiamo possa avere un ruolo cruciale sulla qualità del nostro sonno e soprattutto avvalersi dell’assenza di luce potrebbe facilitare il tutto. Se quando dormiamo siamo esposti anche a piccoli bagliori di luce potremo interrompere il ciclo del sonno che, a lungo andare, potrebbe comportare gravi problemi di salute in quanto il riposo non avviene in maniera ottimale. Ad occuparsi di questo studio il dottor Lim Kheng Yee, da sempre operativo presso la Rosewood Clinic.

Le scoperte sulla qualità del sonno

Secondo quanto dichiarato da questo famosissimo dottore, dormire con le luci accese rappresenterebbe un grande pericolo per la qualità del sonno. Questo in quanto incide negativamente sulla fase legata all’alternanza di sonno-veglia, andando ad inibire molti dei funzionamenti del corpo.

Un altro aspetto al quale bisogna prestare molta attenzione è la pulizia del luogo in cui si dorme, poiché dormire in lenzuola pulite è sicuramente più favorevole a garantire una miglior qualità del sonno. Non bisognerebbe poi ricorrere all’utilizzo di smartphone o dispositivi tecnologici prima di dormire, in quanto questi andrebbero a interferire con la produzione della melatonina. Tutti coloro che sono schiavi di queste abitudini potrebbero quindi accusare problemi cardiovascolari, squilibri ormonali, aumento di peso e perfino stanchezza cronica.

Un ruolo fondamentale è quello che viene esercitato dalla melatonina, una sostanza che ha il compito di incentivare e che viene rilasciata quando all’interno di una stanza è presente il buio. Laddove non fosse possibile spegnere la luce è quindi consigliabile optare per maschere per gli occhi che vadano a contrastare la luce e soprattutto mettere via i dispositivi che possono distrarci.