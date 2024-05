Omate, azienda specializzata in dispositivi indossabili, ha presentato Crystal, il primo anello smart in vetro zaffiro al mondo. Questo gioiello tecnologico riesce a combinare il design elegante con diverse funzionalità avanzate. Tutto questo si deve all’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa alla resistente struttura in vetro zaffiro.

Crystal abbraccia il crescente trend degli anelli intelligenti, che stanno attirando l’attenzione di diverse aziende tech. Omate si è distinto dagli altri per via dell’utilizzo del vetro zaffiro, materiale noto per la sua resistenza a graffi e urti, inoltre, l’implementazione di un’IA in grado di fornire informazioni personalizzate sulla salute dell’utente è un’altra freccia nel suo arco.

L’anello smart in vetro zaffiro che rivoluziona il benessere

Questo anello intelligente di Omate è dotato di sensori che monitorano costantemente vari parametri vitali, come il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue, la qualità del sonno e i livelli di stress. Grazie all’intelligenza artificiale generativa, Crystal analizza questi dati e fornisce consigli personalizzati tramite l’app dedicata. In questo modo, aiuta l’utente a migliorare il proprio stile di vita e benessere generale.

Oltre alle funzionalità strettamente legate alla salute, Crystal offre anche altre caratteristiche interessanti. Due di queste sono la resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità e l’autonomia fino a sette giorni con una singola carica. L’anello è disponibile in diverse misure per poter essere adattato a tutte le misure di dita. Inoltre, si collega allo smartphone tramite Bluetooth 5.1.

Omate Crystal è parte integrante della piattaforma Wearable-as-a-Service (WaaS) dell’azienda, che mira a creare un ecosistema di dispositivi indossabili interconnessi. Il prezzo dell’anello smart in vetro zaffiro non è stato ancora comunicato, ma si prevede che sarà disponibile a breve.

Con Crystal, Omate diventa uno dei player innovativi nel mercato degli indossabili. Questo nuovo prodotto unisce estetica, tecnologia e funzionalità avanzate per il benessere personale.