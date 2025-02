Febbraio è appena iniziato e sarà molto interessante soprattutto per quanto riguarda il frangente dell’astronomia. Ecco gli eventi da non perdere.

Il mese di febbraio è sicuramente il più corto dell’anno, ma almeno per quanto riguarda il 2025 non sarà di certo il meno interessante. Pare infatti che con l’avvento del nuovo mese si verificheranno veri e propri eventi astronomici in grado di farci alzare gli occhi al cielo e lasciarsi a bocca aperta.

Il primo giorno del mese, infatti, potremmo assistere alla comparsa del pianeta Venere che tra le 18 e le 19:30 si paleserà in tutto il suo splendore, brillando a lungo nel cielo. In assenza di nuvole potremmo individuare anche il profilo di Saturno, ma si tratta di un’ipotesi piuttosto azzardata e del tutto imprevedibile.

Tra il 6 e il 9 febbraio, invece, potremo assistere ad una breve comparsa del pianeta Marte che si avvicinerà alla Terra mentre Giove verrà illuminato da una delle sue lune, risultando particolarmente appariscente. Lo stesso discorso può essere fatto circa la comparsa dell’Orsa Maggiore, che risulterà più enfatizzata a partire dalla metà del mese.

Quali eventi astronomici ci lasceranno a bocca aperta nei prossimi giorni?

Come detto nel paragrafo precedente, sono davvero tanti gli eventi astronomici ai quali potremo assistere e sicuramente il più interessante sarà quello legato alla comparsa del pianeta Venere, il quale potrà essere osservato anche ad occhi nudi. Si tratta di un pianeta molto simile alla Terra, ma qui l’atmosfera è sicuramente più densa e la temperatura così alta che la vita appare al momento impossibile.

Oltre agli eventi citati su, facciamo riferimento alla Luna piena che si verificherà a partire dal 13 febbraio, la quale assumerà delle sfumature davvero molto interessanti. Per beneficiare di questi eventi dovremo quindi utilizzare degli strumenti come binocoli e telescopi, i quali permettono di osservare da più vicino le meraviglie che si nascondono nello spazio. Ovviamente bisogna procurarsi questi strumenti e le app apposite senza spendere un capitale poiché sarà possibile ottenere il risultato sperato anche con mezzi non troppo costosi e abbordabili.