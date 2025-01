Di recente, è stata condotta una ricerca che sfida la teoria secondo cui le nubi di Giove sono costituite da ghiaccio di ammoniaca. Il Dr. Steven Hill ha applicato un approccio innovativo. Ha utilizzato telescopi e filtri colorati per studiare l’atmosfera del pianeta. Hill ha rilevato che le nubi si trovano a profondità con temperature troppo calde, quindi che non permettono la formazione di ghiaccio di ammoniaca. Il tutto è stato confermato dal professor Patrick Irwin dell’Università di Oxford. Egli ha simulato l’interazione della luce con le nubi attraverso un modello computerizzato.

Inoltre, ha applicato l’approccio di Hill alle osservazioni del Multi Unit Spectroscopic Explorer presso il Very Large Telescope dell’European Southern Observatory in Cile. Il professor Patrick Irwin ha affermato sorpreso:

Sono stupito che un metodo così semplice sia in grado di sondare così in profondità l’atmosfera e dimostrare così chiaramente che le nubi principali non possono essere costituite da puro ghiaccio di ammoniaca!