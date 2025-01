Gli scienziati nel corso del tempo hanno studiato alcuni alberi presenti nella Scandinavia settentrionale, ovvero pini e cespugli, svelando il meteo del passato, semplicemente osservando gli anelli degli alberi. Secondo i ricercatori proprio questi ultimi possono dirci tanto sull’età degli alberi. I ricercatori si sono soffermati sugli anelli blu che indicano come le pareti cellulari della crescita di quell’anno non si sono lignificate in modo corretto, molto probabilmente perché l’estate in quell’anno è stata particolarmente fredda per la crescita delle piante.

Gli scienziati hanno così identificato anelli blu che pare siano stati causati da estate molto fredde, ovvero quella del 1877 e del 1902 molto probabilmente causati da eruzioni di vulcani lontani in Ecuador e Martinica. Purtroppo il freddo non fa crescere bene gli alberi che hanno bisogno di giornate calde durante la loro crescita perché altrimenti le pareti cellulari della nuova crescita non si lignificano in modo corretto, creando i cosiddetti anelli blu che compaiono nel momento in cui i campioni di legno vengono tinti.

Cosa simboleggiano gli anelli blu degli alberi?

Alberi e arbusti hanno una durata centenaria e di conseguenza, anche a distanza di tantissimo tempo, i ricercatori dopo aver attenzionato gli anelli blu hanno individuato le estati fredde del 1902 e del 1877.”Gli anelli blu sembrano anelli di crescita non finiti e sono associati alle condizioni fredde durante la stagione di crescita”.

Queste le parole dichiarate dalla Dottoressa Agata Buchwal dell’Università Adam Mickiewicz, in Polonia. “In generale, abbiamo trovato più anelli blu negli alberi che negli arbusti. Gli arbusti sembrano essere più adatti agli eventi di raffreddamento rispetto agli alberi, il che è probabilmente il motivo per cui gli arbusti si trovano più a nord. Ecco perché amo studiare gli arbusti; sembrano essere i veri eroi del nord“.

Questo ancora quanto aggiunto dalla Dottoressa Agata Buchwal. Nella totalità, i ricercatori hanno individuato solo il 2,1% degli anelli dei pini e l’1,3% degli anelli degli arbusti di ginepro erano blu. Le cellule che non si erano legnate in modo significativo si trovavano proprio alla fine degli anelli di crescita nel legno tardivo. Gli anelli blu si sono verificati per lo più nel 1902.