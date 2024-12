Uno studio pubblicato su Communications Earth & Environment ha individuato in che modo gli alberi possono combattere il caldo in città.

L’aumento delle temperature nelle città di tutto il mondo comporta una serie di disagi derivanti dallo stress termico urbano. Le temperature globali da record stanno diventando una costante in ogni estate, quando il caldo nelle città diventa soffocante e opprimente. Per questo, occorre trovare una soluzione ad una serie di problemi che derivano dal calore urbano, come malattie, aumento del consumo di energia per il raffreddamento degli edifici, danni alle infrastrutture urbane.

Alcuni urbanisti cercano rimedi nella natura, ricorrendo agli alberi, che durante il giorno raffreddano le città in tre modi: ostacolano la radiazione solare, permettono l’evaporazione dell’acqua attraverso i pori delle foglie, trasformano il flusso d’aria tramite l’aerodinamica del fogliame. Durante la notte, invece, le chiome degli alberi possono intrappolare il calore scaturito dal terreno.

Gli alberi raffreddano le città: i risultati del nuovo studio

Un raffreddamento efficace delle città passa attraverso una selezione strategica della posizione e delle specie di alberi da piantare. Questa la conclusione del nuovo studio, che ha analizzato 182 studi pubblicati tra il 2010 e il 2023. È stato scopeto che nei climi temperati e continentali un mix di alberi sempreverdi e decidui porta risultati migliori. Secondo lo studio, il miglior raffreddamento diurno è stato riscontrato in climi caldi e secchi e in aree aperte.

I benefici del raffreddamento variano in base ad alcuni fattori, dalle caratteristiche delle specie arboree, alle condizioni climatiche e alla configurazione urbana. Gli studiosi suggeriscono che gli alberi urbani possono ridurre le temperature dell’aria a livello stradale fino a 12 °C (21,6 °F). Inoltre, aiutano a ridurre le temperature mensili di picco nell’83 percento delle città studiate al di sotto dei 26 °C (78,8 °F).

Lo studio è stato pubblicato su Communications Earth & Environment. Una mappa interattiva e un database, creati dai ricercatori, consentono alle persone di stimare l’efficacia delle strategie di raffreddamento sulla base dei dati provenienti da altre città con strutture urbane e climi simili. La dott.ssa Ronita Bardhan, professoressa associata di ambiente costruito sostenibile presso il Dipartimento di architettura dell’Università di Cambridge e autrice principale dello studio, ha spiegato: