I botanici Josè Luis Fernandez ALonso del Giardino Botanico di Madrid ed Ernesto Campos, tecnico di ricerca presso lo Smithsonian Tropical Research Institute di Panama, hanno individuato ben sei nuove specie di alberi. Di queste sei, ben 3 sono delle nuove specie trovate a Panama, ovvero la : Matisia petaquillae, Matisia changuinolana e Matisia aquilarum.

Le nuove specie della Columbia che sono state identificate sono Matisia genesiana, Matisia mutatana e Matisia rufula. Questa ricerca è stata pubblicata sulla rivista Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exacta Fisicas y Naturales. Una volta effettuata la scoperta, i ricercatori hanno dato i nomi alle prime due specie in riferimento ai luoghi in cui sono state raccolte. La terza invece Matisia aquilarum è stata rinvenuta nel Parco nazionale di Chagres ed è stata chiamata in questo modo per via della presenza di un nido di aquila arpia sull’albero, registrato dall’ornitologa Karla Aparicio e dalla botanica Ruby Zambrano.

I ricercatori hanno scoperto nuove specie di alberi analizzando campioni di piante

I botanici hanno raccolto diverse quantità di campioni di piante, fatti essiccare, pressati tra pezzi di cartone e montati su carta speciale e oi archiviati in erbari. Quest’ultime sono delle collezioni specializzate di piante essiccate, conservate con molta cura in spazi dove la temperatura è abbastanza controllata per la conservazione a lungo di questi esemplari.

“Nel 2022, Fernández-Alonso ha contribuito a confermare l’identificazione di un altro albero, Matisia tinamastiana, da Cerro Trinidad nella Riserva forestale e Parco nazionale Altos de Campana, che si è rivelato essere un nuovo rapporto per Panama“. Questo quanto affermato da Campos il quale ha dichiarato come questo abbia dato origine all’attuale collaborazione. Al fine di identificare il nuovo set di specie, l’autore della ricercatore ha analizzato campioni di piante conservati in erbari in Costa Rica, Colombia, Ecuador e Stati Uniti.

“Stiamo attualmente lavorando all’identificazione di altri campioni di piante con il supporto di Joana Sumich, tecnico dell’erbario SCZ. Alcuni sono stati raccolti decenni fa da Pérez e Aguilar nei lotti ForestGEO e abbiamo indicazioni che potrebbero esserci più specie nelle loro collezioni che sono nuovi record per Panama o nuovi per la scienza“, questo quanto dichiarato da David Mitre, responsabile della ricerca per ForestGeo-Stri a Panama.