Hubble ci spiega come è nata la formazione stellare della Nebulosa Tarantola della Grande Nube di Magellano.

Il telescopio spaziale Hubble ha scattato un’istantanea della Grande Nube di Magellano, mostrando la formazione stellare della Nebulosa Tarantola. L’immagine del telescopio spaziale Hubble ha mostrato una scena davvero incredibile, nella quale si vede tanta polvere e luce stellare, provenienti dalla Grande Nube di Magellano, che per chi non lo sapesse è una delle galassie satellite della Via Lattea.

Si tratta della galassia nana che si trova a ben 160 mila anni luce di distanza nelle costellazioni del Dorado e della Mensa, ed ha delle dimensioni inferiori rispetto alla Via Lattea, ma detto ciò al proprio interno ha delle interessantissime meraviglie celesti. Scopriamo meglio nel dettaglio cosa mostra il telescopio spaziale Hubble.

Nebulosa Tarantola: il telescopio spaziale Hubble mostra la formazione delle stelle

La Grande Nube di Magellano contiene al proprio interno solo il 10-20% della massa della Via Lattea, nonostante ciò contiene alcune regioni di formazione stellare davvero spettacolari. L’immagine catturata dal telescopio spaziale Hubble mostra una sezione che si troverebbe proprio alla periferia della Nebulosa Tarantola, che è la più grande e attiva regione di formazione stellare che si trova nell’Universo.

All’interno, la Nebulosa Tarantola contiene le stelle più massicce che siano state fino ad ora scoperte, e ognuna di queste pesa all’incirca 200 volte in più rispetto al Sole. L’immagine, evidenzia anche i colori della creazione, che passano dal gas di colore blu alle macchie di polvere marrone – arancio e poi una manciata di stelle multicolori. Le stelle appaiono di colore rosso ma poi ce ne sarebbero anche altre oscurate dalla polvere.

Questa immagina incorpora al proprio interno una luce ultravioletta ed una infrarossa. Grazie a queste immagini ed a quelle di altre galassie, i ricercatori andranno avanti nello studio di questi granelli di polvere per comprendere il ruolo che questa polvere cosmica ha avuto nella formazione di nuove stelle e pianeti.