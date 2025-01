Meta sfrutta il (temporaneo) vuoto lasciato dal ban di TikTok: il colosso lancia Edits, un'avanzata applicazione pensata per rendere alla portata di tutti l'editing avanzato dei video.

Approfittando del temporaneo vuoto lasciato negli USA dalle app di ByteDance, Meta ha ufficializzato oggi il lancio di Edits, una nuova piattaforma di editing video mobile-first che mira a competere direttamente con strumenti come CapCut. L’annuncio arriva a poche ore dal divieto temporaneo di TikTok e delle sue app affiliate, incluso CapCut, negli Stati Uniti. Nonostante TikTok stia gradualmente tornando online, Meta ha colto l’occasione per presentare un’alternativa destinata ai creatori di contenuti.

Un’alternativa a CapCut

Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha condiviso la notizia su Threads, descrivendo Edits come un’app pensata per i creatori di video realizzati su smartphone. Ha dichiarato che Meta intende fornire gli strumenti migliori per i creatori.

Edits si presenta come una soluzione completa per i video creator, con funzionalità che includono:

Una scheda dedicata all’ ispirazione , per stimolare nuove idee.

, per stimolare nuove idee. Uno spazio per tenere traccia dei propri progetti e bozze .

. Una fotocamera integrata di alta qualità per girare video direttamente dall’app.

per girare video direttamente dall’app. Strumenti di editing completi e intuitivi.

La possibilità di condividere bozze con amici e colleghi creatori.

Esportazione semplificata su Instagram e analisi approfondite per migliorare i contenuti Reels.

Disponibilità e prospettive future

Meta ha dichiarato che Edits è già disponibile per il pre-ordine su App Store, con un lancio previsto su iOS a febbraio (nonostante la pagina dell’App Store indichi marzo). Per gli utenti Android, l’app sarà disponibile “presto”, ma non è stata specificata una data precisa.

Secondo Meta, Edits è stato testato con un gruppo selezionato di creatori e promette di diventare uno strumento essenziale per chi desidera creare contenuti di alta qualità per i social media. L’annuncio di Edits non è casuale. Meta ha spesso dimostrato di saper capitalizzare su cambiamenti improvvisi del panorama digitale, e il recente blocco di TikTok e CapCut negli Stati Uniti offre un’opportunità unica. Con Edits, l’azienda punta a conquistare una fetta di mercato sempre più ampia tra i creatori di contenuti, offrendo un’alternativa robusta e integrata al suo ecosistema.