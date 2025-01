I ricercatori, guidati dall’astronomo Mengyuan Xiao dell’Università di Ginevra in Svizzera, hanno studiato l’Universo primordiale. Hanno così individuato il tempo utilizzato dalle galassie per unirsi, emergendo dal brodo primordiale. Questa scoperta rivoluziona ciò si credeva fino a questo momento riguardo la conclusione dell’Alba Cosmica, esattamente 13,8 miliardi di anni fa, in seguito al Big Bang.

Lo studio è descritto in modo minuzioso in un articolo disponibile sul server di preprint arXiv prima della revisione paritaria e della pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics. Al centro dello studio vi è la galassia denominata Zhúlóng, il cui nome trae origine dal Drago Torcia della mitologia cinese. Si tratta di un’enorme galassia ultramassiccia a spirale identificata dal telescopio spaziale James Webb.

Tale strumento è stato in grado di scoprire in che modo la galassia si mostrava 12,8 miliardi di anni fa, e la sua struttura complessa dimostra l’appartenenza alla cosiddetta spirale del grande disegno, una delle categorie di galassie. Le galassie a spirale dal grande disegno sono caratterizzate da bracci a spirale pronunciati, ben strutturati e visibili, che si curvano verso un centro galattico luminoso e ben definito.

Zhúlóng: scoperta un’enorme galassia a spirale nell’Universo primordiale

Il team di astronomi ha commentato la scoperta con queste parole:

Zhúlóng dimostra che le galassie mature sono emerse molto prima del previsto, nel primo miliardo di anni dopo il Big Bang. La nostra scoperta fornisce vincoli fondamentali per i modelli di formazione di galassie massicce e per l’origine delle strutture a spirale nell’universo primordiale.

Le galassie a spirale mancano da oltre 11,5 miliardi di anni, e non sappiamo ancora quando abbiano iniziato ad assemblarsi nell’Universo. L’enorme galassia a spirale Zhúlóng presenta un diametro di circa 62.000 anni luce e una massa simile a quella della Via Lattea. È quindi di dimensioni più ampie rispetto ad altre galassie dell’Universo primordiale. I ricercatori spiegano nel loro articolo: