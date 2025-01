L’oceano è essenziale per il ciclo globale dell’acqua, dato che racchiude il 97% dell’acqua della Terra. Il suo ruolo è quello di scambiare acqua dolce con l’atmosfera, la terraferma e la criosfera, e questi scambi portano a variazioni nella salinità dell’oceano. Negli studi teorici, queste variazioni sono spesso rappresentate come cambiamenti nell’acqua dolce dell’oceano. Fornire un quadro unificato per stimare il ciclo dell’acqua della Terra e comprendere le dinamiche del sistema idrico globale sono obiettivi importanti.

In tale ambito, l’Oceano Atlantico svolge un ruolo significativo, perché i cambiamenti nei livelli di acqua dolce nell’Atlantico settentrionale subpolare possono non solo influenzare gli scambi regionali di acqua dolce, ma anche avere effetti sulla circolazione oceanica globale. I costi associati alla creazione di dati di osservazione sono elevati, per cui le analisi si limitano a poche latitudini specifiche (tra 26°N e circa 55°N).

Trasporto di acqua dolce nell’Oceano Atlantico a varie latitudini: ecco il metodo sviluppato dai ricercatori

Uno studio pubblicato su Geophysical Research Letters è stato condotto dai ricercatori dell’Institute of Atmospheric Physics dell’Accademia cinese delle scienze e della Xiamen University. Essi hanno messo a punto una tecnica rivoluzionaria per misurare il trasporto di acqua dolce meridionale atlantica (AMFT) a varie latitudini.

Hanno esaminato il bilancio di acqua dolce dell’oceano, derivante dalla salinità dell’oceano, insieme al flusso di acqua dolce in superficie (precipitazioni ed evaporazione) e all’AMFT a 26,5°N (array RAPID). I cambiamenti nel contenuto di acqua dolce dell’oceano si riflettono sul flusso di acqua dolce superficiale e sulla convergenza AMFT. Quest’ultimo può essere calcolato sottraendo il flusso di acqua dolce superficiale dai cambiamenti nel contenuto di acqua dolce dell’oceano. Tramite questo metodo, l’AMFT mensile nell’intervallo da 34°S a 66°N è stato derivato per gli anni dal 2004 al 2020.

Climatologicamente, AMFT si estende verso sud tra 18°S e 34°S, mentre si estende verso nord da 18°S a 66°N. In base alla nuova valutazione, l’AMFT ha mostrato una tendenza di potenza crescente spostandosi verso nord attraverso diverse latitudini dal 2004 al 2020, nonostante la serie temporale sia relativamente breve.